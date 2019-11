Ante falta de consenso, Gobierno evalúa llamar a elecciones mediante decreto

Nacional

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 13:28

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, informó hoy que ante la falta de consenso con el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez evalúa “mecanismos alternos” para llamar a nuevas elecciones generales. El ministro apunta que la convocatoria podría realizarse vía Decreto Supremo.

“El objetivo es llamar a elecciones por lo tanto, si la Asamblea no se pone de acuerdo, tendrá que tomar una decisión la Presidenta para cumplir con el mandato presidencial. Eso es lo que estamos evaluando. Si la Asamblea no se pone de acuerdo, pues no tendremos otra opción que la de convocar a las elecciones mediante decreto”, dijo Justiniano a radio Fides.

Una semana después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y posterior asunción de Áñez para el periodo de transición, las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo para viabilizar reformas a la Ley del Régimen Electoral.

“¿Cuál es nuestro mandato consitucional? Aquí hay dos interpretaciones. Hay algunos que dicen que nuestro mandato va hasta el 22 de enero y hasta esa fecha deberían llamarse a las elecciones. Hay otra interpretación que dice que la ley da 90 días para llamar a elecciones porque en ninguna parte de la Constitución dice que el mandato termina el 22 de enero. Independientemente de cualquiera que sea, cada día que pasa es un día menos, no un día más, del plazo que tenemos”, sostuvo Justiniano.

Ante esta situación, el Gobierno está buscando otros mecanismos alternos de solución desde el punto de vista constitucional. La convocatorio a elecciones mediante decreto tiene jurisprudencia en el mandato del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).