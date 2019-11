Apología del periodismo boliviano

Jorge Roberto Marquez Meruvia*

El accionar de distintos canales de televisión sobre las protestas que se realizan en el país van causado malestar en gran parte de la población. Tal es el descontento, que el periodista mexicano Fernando Del Rincón de la cadena CNN es un héroe por el trabajo que realiza. Las entrevistas realizadas por él, tanto al Ing. Villegas y Susana Rivero del Movimiento Al Socialismo demuestran su imparcialidad y el excelente trabajo que desempeña. Esto ha creado un escenario de fuertes críticas contra los periodistas bolivianos, en especial a los de televisión. Sin embargo, no debemos olvidar que la televisión tiene como base lo que Gustave Flaubert denominaba: “hay que pintar bien al mediocre” y que su tarea fundamental es el entretenimiento. Esto último puede explicarnos del porqué gran parte de los conductores de noticias y revistas matinales son simplemente presentadores que gracias a un teleprónter, o un audífono en el oído nos dan a conocer la información.

Debemos considerar que la televisión, tal como lo expone Pierre Bourdieu, su tarea fundamental es dramatizar. Ir tras lo sensacional y espectacular. Pone en pantallas un hecho ordinario y exagera sobre su importancia, ejemplos los podemos ver diariamente, la facilidad con la que salen las noticias de crónica roja, o hechos poco importantes que logran acaparar el interés de todos como la farándula y el sector de los deportes. La pantalla se ha convertido en el nuevo espejo de Narciso, todos sin importancia compiten por salir en pantallas con razón, o sin motivo alguno. Gran parte de la población, por diversas razones, prefiere a la televisión para informase más que a otros medios como ser la radio, o la prensa escrita. No podemos obviar que las pantallas generan un “efecto de realidad”, es decir, que tiene la capacidad de hacernos ver y creer en todo lo nos muestran. Efecto que parece fue roto desde el 21 de octubre por la cobertura de los hechos por los canales más importantes del país. El desencanto llegó al espectador que descubrió que los que se encuentran delante de cámaras en la mayoría de los casos son modelos y personajes con mucha simpatía, pero que conocen muy poco del oficio periodístico.

Es necesario recordar que en 2014 Raúl Peñaranda (periodista) en su libro “Control Remoto” explica de forma clara y precisa el cómo el gobierno crea una red de medios paraestatales para acosar a la prensa independiente. Más allá del estudio realizado por Peñaranda, debemos agregar que es el Estado quien es uno de los mayores clientes de los espacios de propaganda en todos los medios de comunicación. La mordaza a la prensa libre no solamente viene con la creación de medios paraestatales, sino también, en el aspecto económico. Al no existir un mercado libre los medios de comunicación dependen en su gran mayoría de la propaganda gubernamental. Casi de forma silenciosa, el gobierno fue acaparando todos los medios, pero no pudo acabar con la prensa libre. Debemos recordar que tras la derrota sufrida por Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero de 2016 el gobierno acuño la frase de “El cártel de la mentira” y mediante un documental intentó sin éxito acabar con su credibilidad.

La prensa libre, sigue trabajando para mostrarnos a cada uno de nosotros lo que ocurre en el país y van contra el discurso gubernamental impuesto en los medios paraestatales. Televisión Universitaria, “Posdata”, “Palabra Abierta”; o desde la radio “De nueve a doce”, “La hora del país”; y la prensa escrita como Página Siete, ANF, El Día, o Los Tiempos, por mencionar algunos siguen trabajando en defensa de las libertades y los abusos del régimen del MAS.

No podemos desmerecer el trabajo de nuestros periodistas, que estando en las condiciones más complicadas y difíciles para llevar a cabo su trabajo y cada día nos mantienen informados. Tampoco, podemos olvidar a aquellos que se encuentran amordazados, pero se dan modos para dar a conocer su descontento y salirse del discurso gubernamental. Los periodistas y su noble labor de llevar como estandarte la libertad.

