Banco Central de Bolivia descarta irregularidades y pide ‘no dejarse engañar’ con publicaciones anónimas

Presunta denuncia divulgada por funcionarios del BCB. Fuente: RRSS

Entre ellas están supuestos “desembolsos realizados a empresas estatales” como “Mi Teleférico, ENDE, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), etc.”.

“Mismos que se realizaron los primeros días del mes de noviembre, antes de la renuncia del Sr. Juan Evo Morales Ayma”, quien renunció el 10 de noviembre tras una escalada de violencia por denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

En el texto atribuido a los funcionarios del banco estatal se aseguró que “ninguno de estos préstamos cuenta con una garantía ni un seguimiento de inversión ejecutada en los proyectos para los que fueron desembolsados, mermando de esta forma el nivel de las RIN (Reservas Internacionales Netas) que ahora es el más bajo de los últimos años”.

Al respecto, el BCB aclaró que “los desembolsos efectuados el 7 y 8 de noviembre de 2019, fueron solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), cumpliendo las disposiciones legales, los reglamentos internos del BCB, los contratos de crédito suscritos y los cronogramas de desembolso”.

El presupuesto asignado por el BCB a entidades públicas. Fuente: BCB

También precisó que “los desembolsos se efectivizaron previa recepción de los Bonos del Tesoro No Negociables emitidos por el MEFP a favor del BCB, que constituyen la garantía de los mismos siendo falsa la afirmación que estos no cuenten con las garantías correspondientes” y se efectuaron “con abono en cuentas y no en efectivo”.

Además de aclarar que «en este periodo no se realizó ningún desembolso” a la empresa EBIH, precisó que “el uso y destino de los recursos desembolsados por el BCB a ENDE es de responsabilidad de esta empresa estratégica”.

Mientras que el dinero para el caso de los teleféricos es responsabilidad de Mi Teleférico y el crédito para el proyecto Bulo Bulo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Con relación a la divulgación de estadísticas macroeconómicas, el BC aseguró que se elaboran con base en criterios y estándares internacionales.

También aseguró que el proceso de contratación para la elaboración de la Nueva Familia de Billetes del Estado Plurinacional “fue realizado cumpliendo todas las normas de contratación para bienes y servicios del Estado”.

Sobre la polémica generada por la visita de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Choque al edificio del BCB, “ratifica que las grabaciones correspondientes al 25 de octubre de 2019, cuando la entonces Presidenta depositó en la bóveda del BCB en calidad de custodia el código fuente del sistema SIMOBOL”, el sistema de cómputo de votos, “no fueron alteradas”.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz