Bejarano: entrenamos todos los días, pero perdimos el ritmo futbolístico

Diego Gonzáles / La Paz

El lateral de The Strongest Marvin Bejarano aseguró que su plantel no tendrá problemas en el aspecto físico que fue lo que más se reforzó en este receso obligado por los conflictos sociales que vive el país, pero se mostró preocupado por el ritmo futbolístico, debido a que sólo jugaron dos duelos amistosos.

“Nosotros estamos entrenando normalmente todos los días, no perdimos absolutamente nada, solo el ritmo futbolístico de los partidos porque se paró, practicamos constantemente y tuvimos dos partidos con Fatic. Estamos preparados para afrontar el reinicio del campeonato cuando lo decidan los dirigentes”, dijo Bejarano.

Sobre la posición de The Strongest, respecto a cómo debe continuar el torneo, si desde la jornada que se postergó o desde la que tocaría, Bejarano dijo que para su plantel es indiferente, “nosotros estamos preparados para jugar de visitante o local, no importa el orden, mientras se disponga y se reinicie el campeonato ya sea aquí en La Paz o de visitante, el equipo está preparado para jugar”.

Además, el tarijeño habló de lo que resta del torneo y la maratón de duelos que disputarán, “todos sabemos y todos los clubes saben que se va jugar bastante apretado por los conflictos que se han suscitado y que es difícil que se alargue más el campeonato porque acaban contratos, un montón de cosas que los dirigentes ya explicaron. Estamos con la mejor predisposición de cada uno de nosotros para que esto empiece y veremos qué es lo que pasa hasta el final del campeonato”.

En cuanto a lo económico, Bejarano afirmó que ya se llegó a una solución y que como todos los clubes esperan que las personas vuelvan a los estadios. “Obviamente no hubo mucha asistencia no solo de nosotros, creo que a nivel nacional, todos los clubes no están teniendo la recaudación que esperan año tras año. Ahora con el reinicio del campeonato después de un tiempo sin fútbol, yo creo que la gente quiere volver, quiere estar para apoyar a sus equipos y bueno sabiendo que este campeonato va ser bastante agitado en esta recta final, creo que habrá más asistencia del público”, apuntó.