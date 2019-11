Bolivia: la trastienda del operativo de funcionarios, policías y una turba violenta para impedir la llegada de Luis Camacho a La Paz

El abogado Jerjes Justiniano Atalá, que fue uno de los retenidos junto a Camacho, relató que después de 20 minutos de sostener las cuatro reuniones sin éxito con los enviados del Gobierno al aeropuerto, ingresaron al lugar unos 20 efectivos policiales con escudos y chalecos antibalas para indicarles que afuera la turba había rebasado la seguridad del aeropuerto y que debían salir. “Les dijimos que no nos moveríamos, pero los policías nos reflexionaron con mucha contemplación y buena educación a desalojar, diciéndonos que pensemos más en el futuro que en el presente. Nos subieron a un bus e incluso le expresaron su simpatía a Camacho. Llegamos a un hangar de la Fuerza Aérea y vimos una avioneta. Les dije que no íbamos a subir, pero Luis Fernando Camacho pidió que no hagamos problema. Ahí fue que subimos a la nave con rumbo desconocido. Le preguntamos al capitán sobre el destino y respondió solo que era una operación militar. A los 15 minutos de vuelo preguntamos al asistente dónde íbamos y dijo que a Santa Cruz”, relató el abogado Justiniano.