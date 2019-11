Branko: “Voy por la Alcaldía o Gobernación, pero no es momento de hablarlo”

22/11/2019

El ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, en #ElBunker habló de la renuncia de Evo Morales y sus aspiraciones en la política.

Agustín Zambrana, conductor del programa radial, ante los rumores de la posible candidatura del ex líder en las elecciones por la Alcaldía o Gobernación de Santa Cruz no perdió la oportunidad y le consultó ¿Hay probabilidades de que seas candidato en las elecciones de la Alcaldía o Gobernación?

Ante la pregunta lanzada por el conductor, el ex líder, sin reparos respondió lo siguiente: “Por supuesto, no lo voy a negar, pero tampoco voy a afirmar algo de lo cual creo que es prematuro hablar, siempre he sido serio en mis declaraciones, nunca me he disparado”.

“No descarto nada, pero hoy no es momento, es muy prematuro hablar de candidaturas, en este momento lo primero es estabilizar el país, rescatar la democracia, tener convocada una elección y de ahí podemos hablar de candidaturas”, agregó.

Renuncia de Evo

Para la ex autoridad la renuncia de Evo Morales significó un gran alivio. “Uno siente un alivio por el país, nosotros hemos estado siendo gobernados durante 14 años por un gobierno narcococalero. Evo Morales gobernó para el Chapare”.

Por otro lado, pidió a la población votar, en las nuevas elecciones, por la mejor propuesta de gobierno para el país. “No tenemos que votar por librarnos de Evo, ya no existe, se fue, se acabó. De aquí para adelante Bolivia tiene que votar por los proyectos, el que ofrezca cosas gratis por favor que nadie vote, eso no es sostenible, no funciona a largo plazo”.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker