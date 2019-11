Camacho afirma que ley para comicios es un paso fundamental para la pacificación del país

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseveró el domingo que la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, promulgada esta jornada por la presidenta Jeanine Áñez, es un paso fundamental para la pacificación del país y responde a la demanda plateada de la población de llevar adelante un proceso limpio y transparente.

«Ahora esperemos que esa convocatoria a elecciones sea lo antes posible para poder mostrarle a Bolivia y el mundo que lo que queremos es democracia, queremos que el Gobierno que esté sea elegido legítimamente por un mandato constitucional y que todos tengamos un tribunal que refleje la voluntad del pueblo», dijo a los periodistas.

Camacho no cerró la posibilidad de ser candidato presidencial junto con Marco Pumari como compañero de fórmula y señaló que ambos harán las consultas institucionales a los sectores a los que representan.

«No ha habido alguna alianza, no tenemos partido no tenemos nada como le digo, si bien ha sido el pedido de algunos sectores tampoco podemos entrar en el juego de decir «porque el pueblo lo quiere» (…) creo que si aportamos en algo al país lo vamos a hacer y si no aportamos, nos vamos a quedar donde estamos», señaló.

Resaltó que la nueva norma reivindica la vigencia de la decisión del referendo del 21 de febrero de 2016.

El cívico visitó algunas rotondas del segundo anillo y la avenida Cristo Redentor donde se realiza «la olla común» para rememorar la interrelación que tuvieron miles de vecinos que mantuvieron el paro cívico que duró 21 días y que fue un factor más para la renuncia de Evo Morales, hoy asilado en México.

Fuente: ABI