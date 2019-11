Camacho: «No me iré de Bolivia» y Evo no renunciará «pero vamos a tomar determinaciones y les garantizo que va a salir”

Oxígeno

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, compartió un post en su cuenta de Facebook en el que asegura que no se irá del país “así le cueste su propia vida”.

“No me fui ni me pienso ir de mi país, no voy a huir así me cueste mi libertad o mi propia vida; fue un compromiso y lo voy a cumplir… no pienso fallar mi palabra! NO soy delincuente pero tampoco cobarde!! vamos de frente y sin miedo, porque voy con fe!” (sic), señaló el líder cívico cruceño.

