Camacho polemiza con Mesa y Samuel: “Me da asco ver los intereses personales”

Este viernes se desató la polémica entre el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con los políticos opositores Carlos Mesa y Samuel Doria Medina.

En horas de la mañana, Camacho fue consultado sobre la posición de Carlos Mesa en la actual coyuntura y señaló que de momento el candidato de Comunidad Ciudadana prioriza su interés.

“Lo acompañamos con su pedido hasta el día que nos reunimos en La Paz y quería que firmemos una carta que tenía redactada para dejar a la OEA, la posibilidad de dar el resultado de las elecciones. Desde ese día vi que apoyábamos a una persona que estaba velando por su propio interés”, aseveró Camacho.

Ante dichas observaciones, el líder y candidato de Comunidad Ciudadana contestó mediante redes sociales que “no va a confrontar con Luis Fernando Camacho para darle el gusto de que se quede el dictador”.

En cambio, el empresario y fundador de Unidad Nacional fue más enfático con el cívico cruceño. “Le decimos al amigo Camacho que respetamos lo que ha hecho hasta aquí, pero comete un error al atacar a

Mesa y la oposición política. No es tiempo de pelear, sino de juntar todas las fuerzas por la democracia”, escribió Doria Medina en Twitter.

En respuesta a Mesa y Samuel, Camacho se expresó mediante su cuenta de Facebook.

“Me da asco ver los intereses personales por encima de una nación! Pregunto, se hace responsable el señor Mesa y Doria Medina que le devolverán la paz, la democracia, y soberanía al país? Si así es, yo les pido que lo hagan público y mañana me vuelvo a Santa Cruz! (sic)”, escribió el cívico.

Agregó que “criticar es bonito”. Cuestionó a los políticos qué hicieron y los desafió a responder si es que la OEA determina en la auditoría que el ganador de las eleciones es Evo Morales.

“Se aplazó la oposición y es el pueblo que ahora recupera la esperanza por sí solo!”, sostuvo.

Reiteró que no le preocupan las críticas, porque no tiene interés de ser candidato.

Más antes, el presidente del Comité Pro Santa Cruz señaló que está dispuesto a firmar cualquier documento de renuncia a cualquier posible candidatura, si Evo Morales se los pide para garantizar la paz en el país.

Agregó que objetivo no es generar confrontación y que si el presidente Evo Morales tiene voluntad política de solucionar que los reciba en el Palacio Quemado.

La carta

Aclaró también que la carta para pedir la renuncia de Morales será entregada el día lunes, buscando la unidad del pueblo boliviano.

“La carta no la hemos entregado no por temor. Sino para quitarle el discurso (al Gobierno) que la carta no es el capricho de un departamento, sino que es la unidad del pueblo”, explicó.

Ratificó su pedido de nuevas elecciones: “No queremos segunda vuelta, queremos nuevo proceso eleccionario”.

