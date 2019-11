El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, les responde a los dirigentes de la CSUTCB.

No me voy por que tengo un mandato!

No es tiempo de cobardes, me quedo!

No soy delincuente pero tampoco cobarde!

Me voy cuando Morales renuncie!

