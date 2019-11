‘Camilo’ llegó a Bolivia por refugio, al igual que otros guerrilleros activos

Las muertes en Montero, y en otras regiones, desvelaron la presencia de extranjeros subversivos. Para Osvaldo ‘Chato’ Peredo son ‘especulaciones’ del nuevo Gobierno

Facundo Molares Schoenfeld, guerrillero activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegó a Bolivia atraído por la retórica bullente de izquierda del proceso de cambio, y el retroceso de la izquierda radical en América Latina. Había pasado a la clandestinidad el 3 de julio de 2017, según la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común, el partido de este grupo insurgente que firmó la paz con el Gobierno colombiano. Pero él, “por su fuerte temperamento”, rechaza el tratado y “se retira a casa”.

Dos años después figura como herido grave en los enfrentamientos entre masistas y unionistas en el barrio Guadalupe Cofadena, en Montero; a partir de ahí se desenreda la madeja de la existencia de grupos extranjeros subversivos.

El guerrillero argentino nació el 12 de octubre de 1975 en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Es hijo de Néstor Hugo Molares, juez en Chubut. A los 27 años, según registros de Inteligencia de Argentina, partió hacia Colombia influenciado por las ideas marxistas leninistas de las FARC. Nació como ‘Camilo’, su nombre de guerrilla, el 11 de febrero de 2011 cuando salió a pedir condiciones, tras la liberación de José Armando Acuña Molina, concejal del municipio de Garzón, Colombia.

El informe de la Policía Boliviana da cuenta que Camilo fue herido en realidad en los enfrentamientos en el Puente de la Amistad, en Portachuelo, a 16 kilómetros de distancia.

Los vecinos de Guadalupe Cofadena aseguran que aquel miércoles 30 de octubre Camilo es traído a su barrio al considerarlo un bastión del MAS. Los dirigentes improvisaron un centro de salud en la cancha del coliseo tinglado de la casa comunal, a la que hacen traer personal médico.

Para entonces el asentamiento montereño venía soportando tres días de asedio por parte de vecinos que apoyaban el bloqueo cívico (desde la tarde del domingo 28 de octubre), y reforzados por unionistas, ya que corría el rumor de que llegaría un gran número de masistas provenientes de Yapacaní, lo cual nunca ocurrió.

El coronel Óscar Gutiérrez, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, informó de que se identificó al hombre de las FARC el 13 de noviembre, cuando a Néstor Molares, su padre, se le incautó su teléfono y encontraron conversaciones con el guerrillero.

A Molares lo trasladaron de Montero a la clínica Foianini de Santa Cruz de la Sierra, el 11 de noviembre, y luego al hospital Japonés en donde se encuentra en coma inducido para descomprimir la zona cerebral, ya que ingresó con fractura de cráneo, trauma cervical y lesiones compatibles con perdigones.

La Policía no suscribe a la versión de los vecinos de Cofadena, que Camilo fue traído de otro lugar, y analiza la posibilidad de que haya participado en los enfrentamientos del miércoles 30 de octubre, en la que murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas.

El 16 de noviembre, la Felcc aprehendió a cinco trabajadores de salud por brindarle atención médica a Molares. En estas pesquisas se estableció, además, que Camilo fue alojado en la casa de una enfermera (Flora Guzmán), en base a fotos en celulares.

En una conversación de WhatsApp, Camilo cuenta a su padre que se encontraba en Bolivia con ganas de pelear, pero que el Gobierno (de Evo Morales) está desmotivado. “Ya desalojamos un puente, esto es como un juego”, dice. Su padre le advierte que “ese ‘quilombo’ lo tiene que solucionar Evo y su gente”.

Llegados de otras guerrillas

“Después de la llegada de Evo al poder (2006), Bolivia se convirtió en el destino elegido por muchos grupos irregulares del mundo”, disparó sin muchos titubeos a EL DEBER un oficial que, por más de nueve años, conoció partes de los pasillos escondidos del Palacio Quemado.

Este hombre, ahora alejado de las mieles del poder y de los temores que encierra, se sentó más de una vez en la misma mesa junto a los exgobernantes Evo Morales y Álvaro García Linera; deambuló en ciudades y poblaciones rurales apoyando las acciones necesarias.

Este guardián retirado del poder se animó a señalar que, en las regiones en conflicto del país, hay al menos 500 ‘elementos’ subversivos foráneos, gente que entiende que la única forma de tomar el poder es con el terror, la violencia y el uso de las armas.

“Probablemente uno de los grupos más numerosos son los miembros de las FARC”, dice.

Su declaración es similar a la de un agente policial que, días después de descubrirse que Molares era buscado en Colombia, acusado de terrorismo, señalaba que al menos en Santa Cruz se tenían en la mira a casi una media docena de sujetos, todos miembros de las FARC y que serían los responsables de la agitación en zonas como Montero, Yapacaní o San Julián.

Pero los exmilitantes de las FARC no son los únicos que recorren el territorio nacional. “Aquí hay miembros de ETA (organización terrorista vasca), de IRA (Ejército Republicano Irlandés), del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), del M-19 (Movimiento 19 de abril), del ELN (Ejército de Liberación Nacional), del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de Sendero Luminoso, de los Montoneros y de los Tupamaros”, enumeró.

También dijo que existen italianos y rusos encargados de regentar y controlar los negocios de las casas de juego clandestinos y los prostíbulos de cuello blanco.

Las revelaciones de este hombre acostumbrado a reuniones con armas de fuego no se quedaron en enumerar siglas o nombres, sino que también advirtió que formaron parte del entorno de confianza del Gobierno.

Añadió que la principal actividad de estos paramilitares consistía en la formación de ‘elegidos’ a través de la ‘Escuela de Formación de Cuadros’, una suerte de curso itinerante que deambuló por Chapare y El Alto, en donde se seleccionaban jóvenes, y a los mejores se los premiaba con becas a cursos en Venezuela o Cuba.

“En una ocasión una exautoridad fue golpeada en un supuesto atraco porque amenazó con revelar algunas verdades que incomodarían al poder establecido, pero en realidad había sido obra de estos ‘kamizakes’ del proceso”, dijo.

Poco antes de concluir la charla, acompañada por dos jugos de fruta, el interlocutor recordó que una de las principales teorías que “les metían con cuchara” a los jóvenes” que eran reclutados, era aquella conocida como la ‘teoría del foco’, instrucción que consiste en insistir en que cada uno de los miembros de una revolución debe convertirse en el foco de expansión de las ideas y de las acciones, que se deben ejecutar en la búsqueda del poder y ante situación que requieran su movilización. “Un revolucionario no se rinde, no renuncia y no traiciona”, recordó este hombre ligado al poder.

“Ellos hacen terrorismo”

Consultado, Osvaldo ‘Chato’ Peredo, exconcejal del MAS y exguerrillero de Teoponte, minimizó las imágenes que circularon en redes del guerrillero de las FARC, o de otros paramilitares detectados en Montero y El Alto, y venezolanos en Guayaramerín (Beni).

“Este es un golpe de Estado. De qué terrorismo hablan los que rompieron el hilo constitucional. Pueden especular lo que quieran. Se inventan cosas. Si me agarran preso van a decir que tenía bombas y armas.

En la época de la dictadura de (Hugo) Banzer dijeron que yo tenía un arsenal. Me obligaron a ponerme al lado de fusiles para sacarme fotos y usarlas de pruebas”, aseguró el militante de la causa del ‘Che’.

Hizo la comparación de lo que le pasó en la época de Banzer, porque considera al nuevo Gobierno como un nuevo régimen militar-policial. “No es confiable. Puede estar todo armado”, afirmó.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y la Policía presentaron el viernes 15 a nueves ciudadanos venezolanos arrestados por presunta vinculación en actos de sedición en Montero y El Alto.

Murillo dijo, entonces, que no tienen nada en contra de los extranjeros, pero no se permitirá que incurran en sedición.

Tras el intento de cerco a la planta de carburantes de Senkata, en El Alto, la presidenta Jeanine Áñez declaró que “movimientos pacíficos por la democracia” son atacados por parte de estructuras subversivas extranjeras y nacionales que buscan destruir el Estado.

“Vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan restaurar el orden público y el normal desarrollo de la actividad económica”, indicó.

En contexto

Morales seguía activo

El partido político de las Farc, tras la firma de paz con el Gobierno colombiano en septiembre de 2016, informó mediante comunicado que el 3 de julio de 2017 se recibió información desde la zona veredal de Puerto Asís, en el sureño departamento del Putumayo, sobre “la perturbación de la convivencia por su fuerte temperamento” y su rechazo al proceso de paz.

Vínculos con el MAS

La Fiscalía citó al exalcalde de Montero, Mario Batista, la diputada electa por el MAS, Deisy Choque, y un concejal, como posibles responsables de dar protección y dirigir los choques violentos en Montero, que dejaron un saldo de dos fallecidos, con la presencia del guerrillero de las FARC.

En audiencias

El juez Róger Salvatierra ordenó prisión preventiva para la enfermera Flora Guzmán, para el médico Emanuel Bandan y para el estudiante de medicina, Abner Emilio Castedo, acusado de haberle dado asistencia al guerrillero argentino. También se conoce que hay otras enfermeras y trabajadores de salud en la lista de sospechosos.

Otra víctima en Montero

El miércoles 13 de noviembre, se confirmó la muerte de Roberth Ariel Calizaya, un joven de 20 años, por un disparo de arma de fuego en enfrentamientos contra militares registrados en una calle céntrica de Montero cerca de las 14:00.