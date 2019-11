CC dice que el Gobierno perdió la “neutralidad” y acusa a ministro Justiniano de promover la candidatura de Camacho

El asesor legal y excandidato a Diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseguró hoy que el Gobierno perdió su “credibilidad” después de que, dijo, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, haya expresado su respaldo a una hipotética candidatura presidencial de Fernando Camacho, actual presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Según publicó Correo del Sur, el Ministro de la Presidencia habría señalado que recomendó a Camacho postular a la presidencia para aprovechar el “momento histórico”.

“Yo le he sugerido (…) Yo soy el que le está convenciendo de que se haga candidato, es el momento histórico, no podemos dejar de desaprovechar los momentos históricos (…) Entonces, si usted me pregunta si yo votaría por él, yo estoy convenciéndolo para que él sea candidato”, habría manifestado Justiniano, quien también fue abogado del líder cívico cruceño.