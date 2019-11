Chi sale a aclarar que no irá con el MAS y que ese partido debe desaparecer

“Les aclaramos si voy con el MAS o no… La respuesta es No!!. Que el partido MAS debe de desaparecer por fraudulento”, publicó Chi en su cuenta de Twitter.

Horas después de que dejó abierta la posibilidad de un acercamiento con el MAS y el Chapare, el pastor Chi Hyun Chung salió a aclarar mediante redes sociales que no irá con el Movimiento al Socialismo para las elecciones, y que en su criterio ese partido debe desaparecer.

Les aclaramos si voy con el MAS o no.. La respuesta es No!!. Que el partido MAS debe de desaparecer por fraudulento.

Pero si, Bolivia es de todos.

Y creo en la unidad y conciliación.

Favor, ¡ no a las guerra sucias. ! pic.twitter.com/TF5rtcMeZj

— Chi Hyun Chung (@ChiHyunChung1) November 27, 2019