Choque apunta a la exvocal Lucy Cruz por la interrupción del TREP; «ella ordenó corte de energía e internet»

La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, señaló a la exvocal Lucy Cruz de ser la responsable de paralizar el conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Parciales (TREP), la noche del domingo 20 de octubre, con el 83% de actas verificadas y ratificó que «ha sido prisionera de decisiones impuestas”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Lucy Cruz fue enviada este jueves a la cárcel con detención preventiva, en el marco de la investigación por fraude electoral en las elecciones del domingo 20 de octubre. Fue designada en 2015 por el expresidente Evo Morales ante el ente electoral.

Choque, en su declaración prestada ante las autoridades judiciales y recogidas por Unitel, ratificó que “fue prisionera de decisiones impuestas”.

Pregunta: Diga usted si conoce de un tercer servidor y si el mismo estaba previsto como parte de la infraestructura tecnológica del TREP

Maria Eugenia Choque: “Yo no conocía la existencia del tercer servidor, tengo conocimiento cuando Á. A., responsable de Ethical Hacking, llama y me advierte de ese tercer servidor, esto es de conocimiento de todos los vocales. Quiero aclarar que el día 20 de octubre, cuando me enteré del tercer servidor decidimos reiniciar el TREP. El doctor Pardo informó que quien le llamó y ordenó el corte del sistema la luz e internet fue la vocal Lucy Cruz.

Así también quiero dar a conocer que la señora V.V., jefe de Desarrollo de Programas de la DNTIC, me dijo que en el momento que estábamos llamando la atención a M.G. escuchó que la vocal Lucy Cruz salió de la sala a reclamarle a W.R. si ya había cortado el sistema.

P: ¿Quién ordenó la suspensión del TREP?

Choque: De acuerdo con la referencia del personal técnico, como del director del Sereci, fue la vocal Lucy Cruz. Por otro lado, presumo que -de acuerdo con información del vocal A.C.- que quien bajó la palanca habría sido el señor A., dependiente de la DNATIC.

P: Según informe de la OEA se ha establecido que han existido falsificación de firmas y alteración de actas, diga usted si tiene conocimiento de ese extremo y qué hizo al respecto.

Choque: Esto es responsabilidad de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales.

P: Se ha observado un cambio en la tendencia de votos mostrada en el último 5%, que a criterio de la OEA es improbable, tomando en cuenta que esos votos habrían sido a favor del MAS

Choque: Acabo de conocer con el informe.

P: Diga usted si tuvo conocimiento que en el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad tanto en el sistema TREP como del cómputo final

Choque: Si, se ha encontrado que el sistema era vulnerable y ha sido mejorado con el apoyo de la auditoría de Ethical Hacking, antes de las elecciones.

P: Diga usted si existió manipulación del sistema TREP y si esto afectó tanto en los resultados de dicho sistema, como los del cómputo final

Choque: Esto tendría que determinar los técnicos del área de la DNTIC y del Sereci.

P: ¿Tiene usted algo más que agregar a la presente declaración informática?

Choque: Si, que yo no soy la persona que instruyó parar el TREP, tengo referencias que fue la vocal Lucy Cruz y también, manifestar mi plena disposición para colaborar en la investigación, porque yo soy la personas más afectada, siendo que he sido prisionera de las imposiciones de los cuatro vocales.