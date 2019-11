Ciudadanos bolivianos se reúnen y recriminan a diputada americana que en inicio señalaba que Evo sufrió un “golpe de estado”

“Miembros de la comunidad boliviana en Nueva York y yo nos reunimos con Alexandria Ocasio-Cortez para hablar sobre Bolivia y expresarle nuestra preocupación sobre sus comentarios anteriores en Twitter. También charlamos sobre la violencia sucedida y sobre democracia. Ella apoya firmemente a los movimientos civiles democráticos y urge al gobierno transitorio a llamar a nuevas elecciones!

We met AOC to discuss Bolivia and expressed concerns over her earlier tweet. Also chatted about current violence & democracy. She strongly supports our democratic grassroots movements and urges the interim government to stick to their mandate and call for new elections!”

Escribió Ana Carola Traverso (socióloga e historiadora boliviana)

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker