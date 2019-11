Cobra fuerza la idea de consultar al TCP para la ampliación de mandato en el Ejecutivo y el Legislativo

Los aprestos de este plan surgen luego de que el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero anunciara que las elecciones presidenciales no podrán realizarse antes del 22 de enero, día de finalización del mandato de las autoridades electas en ambos órganos.

El objetivo es evitar un vacío de poder. Ante la imposibilidad de que hasta el 22 de enero se elijan y posesionen a nuevos gobernantes en Bolivia, cobra fuerza la idea de consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre una posible ampliación del periodo de gestión de las autoridades electas del Ejecutivo y el Legislativo. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Según la Constitución Política del Estado (CPE), el 22 de enero fenece el mandado de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del presidente electo en los comicios de 2014, vale decir el renunciante Evo Morales. Los aprestos de este plan surgen luego de que el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero anunciará que las elecciones presidenciales no podrán realizarse antes del 22 de enero, día de la finalización del mandato de las autoridades electas en ambos órganos. Tras la renuncia de Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre, en medio de una escalada de violencia por denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre, asumió el mando del país Jeanine Áñez en un gobierno de transición y con el compromiso de designar nuevos vocales nacionales y regionales, además de convocar a elecciones “transparentes”.

Pero los plazos no ayudan. El senador Oscar Ortiz dio cuenta este miércoles que el Legislativo designará a las autoridades electorales hasta el 17 o 18 de diciembre y reveló que ya se barajan opciones para canalizar una ampliatoria de mandato vía legislativa, con carácter excepcional por la situación de crisis que atravesó el país.

Luego de la designación de autoridades electorales los vocales tendrán 48 horas para fijar la fecha de la nueva votación y un cronograma electoral que tiene un plazo máximo de 120 días; por ello ya se calcula que los comicios serán después de marzo.

Ante ello el desafío de los pasos seguir para evitar un vació de poder.

¿Qué dice la Presidenta?

Consultada sobre la ampliación de su mandato, Áñez dijo: “Yo no me atrevo a hablar de ampliación de mandato y eso no me corresponde”.

Aunque deslizó que “estamos más interesados en la convocatoria a elecciones, los vocales del TSE que vamos a elegir establecerán el calendario electoral y el TCP es quien debe pronunciarse al respecto”.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, consideró este miércoles que el gobierno de transición no acabará el 22 de enero. En ese escenario, lanzó también la propuesta de que Áñez gobierne hasta garantizar la conclusión de los próximos comicios. El Gobierno no descartó la posibilidad de que sea por decreto.

“A menos que el TCP dé algún tipo de norma, de interpretación de la Constitución para decir que se prorroga el mandato por un estado de necesidad… no lo sé, pero por lo menos legalmente el mandato de los senadores y diputados termina el 21 de enero”, comentó.

¿Qué pasa en el Legislativo?

En ese marco, Ortiz contó que miembros de su bloque hacen consultas con expertos, quienes sugieren que para este trance se diseñe una ley para ampliar el mandato de ambos órganos, que luego pasaría a revisión del TCP para que amita un criterio final previo a su tratamiento y aprobación.

“Nos han dicho que habrá que tener un trabajo conjunto en el Legislativo, seguramente a través de una ley que se remita en consulta al TCP para que haya una respuesta y en función a ello se establezca un marco legal que permita hacer esas elecciones en una fecha posterior del 22 de enero”, comentó.

El legislador avizora un amplio debate constitucional ante la inminente “ruptura del proceso constitucional” que requiere soluciones “porque el país no puede caer en el vacío constitucional”. (27/11/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz