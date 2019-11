¿Cómo se jugarán las 9 jornadas finales?

El torneo Clausura de la División Profesional ha vuelto a la normalidad con la fecha 17. La FBF rearma el fixture.

Clausura. El torneo se reanudó el domingo con la goleada 1-5 de The Strongest sobre Guabirá.

Después del paréntesis obligado por los conflictos sociales y políticos en el país, el torneo Clausura de la División Profesional se ha reanudado con la jornada 17, que empezó el domingo y terminará el jueves.

Luego de ello quedarán nueve jornadas más hasta la conclusión del torneo. Esos 63 partidos se disputarán en menos de un mes: entre el 30 de noviembre y el 29 de diciembre.

La Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún trabaja en la reprogramación, en la mayoría de los casos solo cambiando fechas días y horas.

Por ejemplo, la jornada 18, que debía jugarse entre el sábado 26 y el lunes 28 de octubre, ahora se disputará entre el sábado 30 de noviembre y el lunes 2 de diciembre.

Ocurrirá lo mismo hasta la 22. En cambio, hay un problema en la 23, pues ésta debía disputarse en fin de semana, pero por los cambios que se han dado, ahora fue programada para miércoles (18) y jueves (19).

En el caso de la 24, programada inicialmente para jugarse del sábado 30 de noviembre al lunes 2 de diciembre, se disputará ahora entre el sábado 21 y el domingo 22 de diciembre.

Como estaba previsto, las últimas dos fechas en principio serán fiajdas cada una para un mismo día, en caso de ser necesaria la unificación incluso de los horarios.

Así, la 25, que debía jugarse el domingo 8 de diciembre, será llevada al jueves 26; mientras que la 26 sufrirá un traslado del miércoles 11 al domingo 29 de diciembre.

“Estamos trabajando en la configuración del nuevo rol. La Comisión Técnica hará conocer oportunamente a los clubes la programación para que tomen los recaudos correspondientes en cuanto a viajes y organización si les toca actuar de visitante o local. También la gente debe conocer pronto cuándo jugará su equipo porque interesa que el aficionado regrese a los estadios”, comentó Lázaro Ferreira, miembro de la Comisión Técnica.

La televisión también participa en la configuración y acomoda los horarios de los encuentros de acuerdo con las condiciones técnicas y horarios de mayor audiencia.

“Hay que coordinar las otras fechas. Por el momento está aprobado lo que estamos jugando ahora (jornada 17). La información que tenemos es que hasta el 29 de diciembre se deberán completar las 26 jornadas y luego se verá si hay la necesidad de efectuar partidos extra, ya sea por el título o por el descenso de categoría” (si empatan en puntos entre dos), dijo Enrique López, integrante de Sports Tv Rights, la empresa que tiene los derechos de emisión de los partidos.

Adrián Monje, director de Competiciones de la FBF, se refirió a la jornada 18 y confirmó que se disputará según la programación inicial solo moviendo fecha, es decir que el sábado habrá un partido (Real Potosí vs. Guabirá desde las 15.00), mientras que el domingo jugarán Nacional vs. The Strongest, Sport Boys vs. Aurora, Bolívar vs. Always Ready, Wilstermann vs. Destroyers y Oriente vs. Blooming. La jornada se cerrará el lunes con el lance entre Royal Pari y San José.

