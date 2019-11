Consejo de la UMSA aprueba aporte para ayudar en la reconstrucción de las casas de Albarracín y Casimira Lema

El rector de la UMSA de La Paz, Waldo Albarracín, agradeció el gesto y anunció que lo rechazará si es un aporte obligatorio dispuesto por resolución. El aporte definido es de Bs 200 para docentes y administrativos

Waldo Albarracín, rector de la UMSA y miembro del Conade. Foto: Captura

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El Honorable Consejo Universitario de la UMSA aprobó una resolución para el descuento por planilla de Bs 200 a docentes y administrativos destinado a colaborar al rector Waldo Albarracín y a la periodista Casimira Lema en la reconstrucción de sus viviendas quemadas por turbas tras la renuncia del presidente Evo Morales.

Albarracín agradeció el gesto de solidaridad de la comunidad universitaria, pero anunció que no aceptará el apoyo si se lo hace bajo una resolución e imposición de descuento. Dice que cualquier ayuda debe ser voluntaria.

Según la resolución, el descuento de Bs 200 es a docentes titulares y administrativos de planta, será distribuido en las papeletas de pago de diciembre y enero. Los que no estén de acuerdo deben presentar una nota a la Dirección Administrativa financiera hasta el 2 de diciembre.

Albarracín dijo que no estaba en la sesión del Consejo Universitario cuando se aprobó esa resolución. “Cuando me enteré hice una solicitud de no aceptar, porque si bien agradezco la solidaridad de ellos, no me sentiría bien con esa decisión porque si bien unos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo, entonces, yo les he dicho que eso sea voluntario, que no sea una decisión imperativa”, sostuvo.

Tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, turbas atacaron y quemaron las viviendas de Albarracín y Lema en la zona Sur de La Paz. El rector de la UMSA forma parte del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que participó activamente en las protestas para la renuncia de Morales en medio de las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Albarracín informó que ya transmitió su postura a los miembros del Consejo de manera verbal y que este jueves lo hará de manera escrita.

“Mi actividad de defensa a los Derechos Humanos y de defensa de la democracia no tiene precio, por tanto no puedo permitir esa situación. Reitero, agradezco ese gesto solidario del Consejo Universitario, que lo han hecho de manera unánime, nadie se había opuesto, pero puede ser mal interpretado por gente que puede aprovecharse de esta situación para poder afectarme”, advirtió.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz

Envían a cárcel de San Pedro a presunto autor de la quema de la casa del rector de la UMSA