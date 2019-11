Cuatro vocales del Tribunal Electoral de Santa Cruz fueron aprehendidos

Santa Cruz.- El Fiscal Departamental, Mirael Salguero, señaló que se aprehendió a cuatro vocales del Tribunal Electoral de Santa Cruz por la investigación del fraude que emitió el fallo de la OEA.

Los aprehendidos son: la ex presidenta del TED, Sandra Kettels, el ex vocal Ramiro Valle Mandepora, otro ex vocal Grover López y el vicepresidente del TED Eulogio Núéz. Los delitos por los que se los investiga son delitos electorales, delitos de anticorrupción y delitos comunes.

Además señalo que los fiscales están analizando a qué otros funcionarios se investigará, especialmente del área de informática, quienes podrían se citados a declarar o podrían ser aprehendidos. En medio de la investigación se precintó el lugar donde se realizó el conteo para que se pueda continuar con las investigaciones.

Fuente: Unitel