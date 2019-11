Cuba denuncia intervención de una residencia y detenciones injustificadas en La Paz

El diplomático expresó su descontento con el accionar del nuevo gobierno de Bolivia, pues, en su criterio, sus connacionales sufrieron “atropellos” en la Embajada de Cuba ubicada en la zona de Irpavi y en la Coordinadora Nacional de Médicos cubanos que se encuentra en Achumani en días pasados.

A las 16.30 de este viernes, la Policía Boliviana intervino la residencia de médicos cubanos de la Brigada “Moto Méndez”, en la calle 10 de Achumani, en la zona Sur de La Paz, de la que se incautó muebles y cuatro vehículos. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Según el policía al mando (que no quiso dar su nombre ni grado), fue un operativo debido a una denuncia de parte de los vecinos del lugar de “movimientos sospechosos”. Para algunos de éstos, las actividades de los residentes cubanos fue “normal” hasta antes del domingo (día de la renuncia de Evo Morales), pero a partir de esa noche cambió. Enterado de esta intervención, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos participó de la acción. “Vehículo de la Embajada de #EEUU placa 28-CD-17 participa en operativo de policía de #Bolivia detuvo médicos cubanos en Ave Enrique Herzog, Achumani, Zona Sur, La Paz. Embajada de EEUU participa en instigación a la violencia contra médicos cubanos”, denunció el jefe diplomático en cuenta de Twitter, red en la que mostró una fotografía sobre el caso.

“Denuncio enérgicamente detención injustificada por policía #Bolivia de Dra Yoandra Muro Valle, coordinadora Brigada Médica #Cuba y otros colaboradores en Ave. E Herzog, Achumani, La Paz. Reclamo liberación inmediata. Permanece en el lugar auto de Embajada de #EEUU placa 28-CD-17”, dijo Rodríguez en un segundo tuit.

Minutos después, también a través de esta red social, se manifestó el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien expresó: “Cuba denuncia acoso y maltrato a nuestros médicos en Bolivia. En nombre de ninguna ideología política el odio puede dañar a quienes se han consagrado a dar vida y salud a los humildes”

Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Minrex hizo un comunicado oficial donde expresa lo siguiente: “Reiteramos nuestra denuncia y llamamos a las autoridades actuantes de Bolivia de responder a la responsabilidad que tienen de custodiar, de proteger a los colaboradores cubanos, garantizar la integridad física como corresponde a un Estado que firmó con Cuba los convenios por los cuales nuestros cooperantes están en ese país. Debe cesar la campaña anticubana de odio, la instigación a la violencia, y para ello requerimos que las autoridades bolivianas, las autoridades actuantes, así lo hagan”

Funcionarios de la Embajada Cubana en La Paz denunciaron “hostigamiento policial”. Erick Valdés, miembro de la Embajada de Cuba, denunció que no había una orden judicial para la inspección, sin embargo, el jefe policial desmintió la información aunque no mostró ningún documento.

Durante la intervención, la Policía no encontró material “sospechoso”, sin embargo, se incautó de cuatro vehículos, computadoras y un escritorio que presuntamente pertenecen al Ministerio de Salud. “La Policía justifica este hostigamiento diciendo que hemos hecho un mal uso de bienes del Estado, pero dos de las cuatro movilidades fueron compradas por la Embajada cubana para realizar nuestras labores”, afirmó el diplomático.

Valdés confirmó que existe mucha susceptibilidad por parte de la población boliviana. “Solo por ser cubanos piensan que somos terroristas”, lamentó.

Pese a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, de que se garantizará el abandono de más 700 médicos cubanos del país, de forma “ordenada y segura”, miembros del cuerpo diplomático de Cuba denunciaron que este acuerdo no ha sido respetado. “Nosotros no estaremos más en Bolivia. Lo siento mucho por el pueblo boliviano, pero no podemos vivir en estas condiciones”, afirmó Valdés.

El diplomático expresó su descontento con el accionar del nuevo gobierno, pues, en su criterio, sus connacionales sufrieron “atropellos” en la Embajada de Cuba ubicada en la zona de Irpavi y en la Coordinadora Nacional de la Brigada cubana en Bolivia. que se encuentra en Achumani, en días pasados.

La Razón Digital / La Razón / La Paz