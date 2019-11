Darán por finalizado el Clausura si hasta el viernes no se frena la convulsión social

domingo, 17 de noviembre de 2019 · 02:48

Diego Gonzáles / La Paz

El Consejo Superior de la División Profesional determinó ayer que si hasta el 22 de este mes no se soluciona el problema social que vive el país, se dará por concluido el torneo Clausura y la premiación será por mérito deportivo. Dirigentes de los 14 clubes se reunieron ayer en Santa Cruz. El encuentro terminó con un enfrentamiento a golpes entre dos directivos.

“En la reunión quedamos en que iniciaremos el domingo 24 y si hasta el 22 el tema social está fuerte y no se puede solucionar, convocaremos a otro Consejo Superior para dar por cerrado el campeonato y ponernos de acuerdo el tema de los torneos internacionales”, dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol César Salinas luego de la reunión de ayer.

Además, el titular federativo aseguró que el fútbol boliviano fue el que más ganó en la reunión realizada ayer. “Los que están en la zona del descenso no quieren jugar el campeonato, este es un interés natural porque pueden evitar el descenso poniendo como excusa los problemas sociales y lo van a hacer, pero esto no es serio, porque el fútbol aficionado y a televisión también están ahí para tomar esta decisión, eso no entienden estos clubes”, dijo Salinas.

En medio de la reunión hubo una discusión entre Salinas y uno de los delegados de Destroyers, Carlos Blanco, quien no dejó expresarse al titular federativo sobre el tema del descenso y terminaron en un intercambio de palabras con voces muy elevadas. También apareció el vicepresidente de la FBF Robert Blanco, que luego de ser nombrado por Salinas, quien se refirió a él como dirigente de Destroyers. “Ni yo soy de Destroyers, ni tú (Salinas) eres de The Strongest, eso es algo que no terminas de entender”, reclamó a gritos.



Golpes al final

Después de la reunión realizada ayer en Santa Cruz, el directivo de Destroyers Fernando Blanco fue agredido por Marco Antonio Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, según el canario fue por motivos personales.

Blanco terminó con un corte en la ceja, producto de un golpe que según el directivo del club cruceño fue por la espalda y de sorpresa, por este motivo invitó al dirigente federativo a continuar con la pelea fuera del hotel donde se realizó el Consejo Superior.