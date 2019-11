Detienen al hijo de Faustino Yucra y dice que no sabe dónde está su padre

miércoles, 20 de noviembre de 2019 · 19:09

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El hijo de Faustino Yucra, el dirigente que fue grabado mientras recibía instrucciones de cómo bloquear y dejar sin provisiones a La Paz por parte del expresidente Evo Morales, fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

«Alejandro Yucra, él es mi padre, no sé cuántos años tendrá. (El que ha grabado el video) debe ser mi hermano; por lo que veo ahí, debe ser mi casa (el lugar donde fue registrada la conversación entre su padre y Evo). Escuché que habla con Evo Morales, no sé de qué fecha ni a qué hora será, yo no estaba ahí. No me acuerdo cuándo me ha pasado el video mi hermano. No sé dónde estará mi papá», declaró Alejandro Yucra.

Esta mañana, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video en el que se escucha al dirigente Faustino Yucra conversar con el exmandatario. Yucra está prófugo y sore él pesa una orden de aprehensión desde 2016, al estar acusado de narcotráfico.