Dorado: haya o no quórum en la ALP, Áñez será posesionada está tarde como presidenta

La Paz, 12 de noviembre (Urgente.bo).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado, manifestó que haya quórum o no en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de este martes, la senadora Jeanine Áñez será posesionada hoy como presidenta del país, en cumplimiento con el artículo 170 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Prácticamente el artículo 170 de la Constitución indica que no se necesita quórum (para la suseción constitucional), de ipso facto ella (Áñez) asume la Presidencia del Estado a la ausencia del Presidente y Vicepresidente. No se necesita quórum, no se necesita votación”, declaró Dorado a Urgentebo.

Asimismo, el legislador indicó que el reglamento de la ALP establece que debe haber quórum para sesionar. Sin embargo dejó en claro que ante la situación conflictiva se impone la supremacía de la Carta Magna y se aplica el aparto 170.

La suseción presidencial en Bolivia es al cargo, a renuncia o ausencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, la titular del Senado, Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente del Cámara Alta, Rubén Medinaceli, debe asumir la jefaturía del Estado Áñez en su calidad de segunda vicepresidenta de senadores.

La parlamentaria Jeanine Áñez convocó a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para las 16:00, con el fin de instaurar de un gobierno de transición hasta que se realice las elecciones nacionales.

