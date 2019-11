El DT de Wilstermann aclara a la prensa de su país que no hubo golpe de Estado

Campeones

Marco Mejía / La Paz

Cristian Díaz, técnico de Wilstermann, dijo a la prensa de su país que en Bolivia no hubo ningún golpe de estado en contra de Evo Morales. “Sé que en Argentina se está hablando de golpe de Estado, pero la realidad es que acá no hay ninguna duda de que la gente se está manifestando de manera espontánea y sentida”, precisó Cristian Díaz.

Pero eso no es todo, pues el entrenador también habló sobre la realidad en el fútbol en Bolivia. “Yo tengo que desplazarme 15 kilómetros ida y vuelta en bicicleta para trabajar”, relató Cristian Díaz. “Hay cortes pacíficos. El inconveniente es que la gente necesita trabajar y eso genera un poco de molestias, pero la verdad es que es todo muy tranquilo”, agregó.

El DT explicó a Infobae que afortunadamente continúan entrenando con normalidad. “Tuvimos que variar un poco los horarios y algunos días tuvimos que suspender porque la información que teníamos de lo que podía pasar no era buena, así que tuvimos que parar dos o tres entrenamientos durante todos estos días”, dijo.

Una situación distinta a la del resto, como por ejemplo los equipos de Santa Cruz: “Allá, por ejemplo, tengo entendido que como es una ciudad tipo Buenos Aires, los clubes estuvieron mucho más complicados para entrenar y juntar todo el plantel. En nuestro caso, a partir de las bicicletas y las distancias más cortas, pudimos entrenar”.

Díaz reitero la pasada semana que aguarda que el certamen se reanude los siguientes días para que pueda concluir antes de fin de año. El DT no tuvo problemas en mencionar que si el campeonato se extiende hasta enero se marchara de la entidad aviadora. “En Noche Buena estaré brindando con mi familia en mi casa y Año Nuevo lo estaré celebrando con mis padres en mi casa, porque no sé si el año que viene los voy a tener. Yo me pienso ir a mi casa, a estar con mi familia, a pasar las fiestas”, aseguró el argentino.