El futuro de Sport Boys en la División Profesional es muy incierto

A la mayoría de jugadores del plantel le deben cuatro meses de salario. No se sabe si el presidente del club continuará o renunciará.

Se le vienen días muy complicados al club Sport Boys. La directiva del Toro warneño debe a sus jugadores más de tres meses de salarios, el equipo está implicado en el grupo de equipos que pelean por zafar la zona del descenso y, por si fuera poco, el presidente del club, Carlos Romero, quien formó parte del gabinete del ex presidente Evo Morales, como ministro de gobierno, afronta un duro problema político.

Ante la ausencia de Romero, el que debe quedar al mando del club es Cliver Rocha, que oficia de primer vicepresidente.

El que habló ayer sobre la realidad de esta entidad norteña fue Javier Suárez, delegado del club ante la División Profesional.

“En la próxima reunión de consejo superior sabremos si la Federación ayudará o no económicamente a Sport Boys para pagar al plantel salarios atrasados y así terminar el año. Se debe a la mayoría de los jugadores cuatro meses de sueldos y a otro grupo reducido, dos meses. A estos se suman los administrativos a quienes se les debe salarios de hasta del año pasado, según un informe de contabilidad. Con esto, obviamente los jugadores están muy preocupados y me preguntan sobre la continuidad del presidente Carlos Romero. Sobre este tema no tengo ninguna información y al igual que ellos soy un funcionario que estoy a la espera de novedades para tener un mejor panorama al respecto”, dijo Suárez.