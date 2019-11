El kilogramo de carne cuesta hasta Bs 60 en el mercado Rodríguez y la mayoría de los puestos permanecen cerrados

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 15:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

En panorama para quienes buscaban verduras, huevos y carne en el mercado Rodríguez era desolador. Si bien existían unos pocos carne de res, el precio del kilogramo se había casi duplicado en comparación a hace un mes, ahora el kilogramo de pulpa cadera cuesta 60 bolivianos, si es que se encuentra.

El kilogramo de costilla está a 40 bolivianos, este último es el costo más económico en lo que respecta a la carne. Por otro, lado si se tiene la suerte de encontrar cerdo su precio también es de 40 bolivianos el kilogramo.

Entre las pocas verduras que se podían hallar este lunes por la mañana fue la cebolla, que se comercializa entre ocho y 12 bolivianos la cuartilla; la arroba de papa se vende en 70 bolivianos y la libra de pimentón está a seis bolivianos. Encontrar otras verduras es prácticamente imposible, mientras tanto la lata de sardinas ya tiene un precio de 10 bolivianos.

Una madre que quiso hablar con Página Siete denunció que kilo de carne que se está comercializando lleva hueso, no es pura carne. Indicó además que el maple de huevos cuesta entre 60 y 65 bolivianos. “Antes pagamos máximo 26 bolivianos por el maple, ¿cómo le parece que ahora cueste el triple? ( ).A veces uno no tiene plata mamita, diez huevos me he querido comprar y me han dicho 21 pesos. Quiero que tome mucho en cuenta la prensa sobre lo que estamos pasando, están exagerando”, sostuvo la señora que prefirió no dar su nombre.

Si hay un producto, que según las vendedoras no ha incrementado su precio, es el pescado y los frutos de mar. “No hemos hecho subir absolutamente nada ( ). El langostino rojito empaquetado y pre cocido está a 80 bolivianos el kilogramo. El surtidito 45 pesos, el kilo de langostinos pura colitas estamos dando a 90, 100 y 110 bolivianos. El surubí, la tilapia y el paiche permanecen con los mismo precios, así que vengan no más las amas de casa”, informó dijo Rosario Valdez.

Para la vendedora, un cuarto de kilo de los mariscos y el pescado alcanza tranquilamente para alimentar a una familia y se trata de un alimento mucho más saludable.