El MAS no asiste y evita la instalación en Diputados y la sesión del Senado se demora

Intensas las gestiones para la instalación del Senado y de la Asamblea Legislativa

La sesión de la Cámara de Diputados no se instaló por falta de quorum, porque los legisladores del MAS no asistieron. En cambio, la sesión del Senado está demorada, los opositores intensifican acciones para garantizar la presencia de senadores del MAS.

La sesión de la Cámara Baja no logró instalarse este martes, porque los legisladores del MAS no asistieron, pese a que pasado el mediodía habían comprometido viabilizar la sucesión constitucional, no obstante, pidieron garantías para asistir al legislativo.

La segunda vicepresidenta de la directiva, Margarita Fernández, convocó a una sesión para este próximo miércoles, con el objetivo de considerar las renuncias que sus colegas hubieran presentado. Aunque lamentó que no ha tenido acceso a la documentación, porque los funcionarios no asistieron a sus fuentes laborales.

La legisladora precisó que desconoce qué cartas de renuncia fueron presentaron, incluso carece de información acerca de la dimisión de la diputada Susana Rivero, quien ejerce la primera vicepresidencia de la directiva.

En relación al Senado, la sesión aún no ha sido instalada a pesar que estaba convocada para las 15.15. Los opositores realizan gestiones para garantizar la presencia de sus colegas del Movimiento al Socialismo.

Un legislador del MAS manifestó que existe toda la disposición de asistir a la sesión, sin embargo, observó que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, amenace con un cerco a la plaza Murillo, por lo que consideran que no hay garantías.

«Asistamos hoy a plaza Murillo a las 15:30, para garantizar la sucesión constitucional y asuma la senadora @JeanineAnez como manda nuestra constitución, ya que la senadora Salvatierra y el primer vicepresidente renunciaron públicamente. Que este país tenga paz, y gobernabilidad!», escribió el Camacho en su Twitter.

