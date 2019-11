«En pos de paz estoy apoyando a la Presidencia»: exfuncionario de embajada de EEUU

La Embajada de EEUU en Bolivia dice que no tiene relación alguna con el exasesor Erick Foronda.



Foronda: “En pos de paz estoy apoyando a la Presidencia”

Erick Foronda en el equipo cercano de la Presidenta. Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

El exasesor de la Embajada de Estados Unidos Erick Foronda trabaja para el Gobierno de transición. “Estoy apoyando a la Presidencia y también al ministro Arturo Murillo”, dijo el comunicador que fue parte de las negociaciones.

La Embajada de EEUU informó que Foronda no es funcionario ni tiene ninguna relación con esa legación diplomática desde hace dos años. Y el exasesor coincidió: “He sido asesor de la embajada 25 años. Siento orgullo de haber desempeñado esas funciones. Y renuncie hace dos años”, declaró a Página Siete.

La presencia de Foronda en Palacio y en varias fotografías oficiales del equipo de la presidenta Añez levantó una serie de versiones. El comunicador, que radica en Estados Unidos, explicó que fue convocado por su experiencia en negociación.

“Hace 12 días recibí una llamada. Me pidieron que apoye al gobierno en varios campos en los que tengo experiencia. No dude en aceptar porque el país estaba en una crisis y sentí que era ineludible el compromiso con el país, con el gobierno transitorio, con la Presidenta”, relató.

Consultado sobre qué funciones cumple actualmente en el Gobierno, Foronda aseguró: “Estoy apoyando a la Presidencia y también al ministro Arturo Murillo. Al margen del momento histórico difícil del país de transitar hacia la recuperación del Estado de Derecho, he encontrado un liderazgo claro y transparente de la Presidenta, que trabaja por la reconciliación”.

Expresó también su confianza en el equipo de la presidenta Jeanine Añez: “También creo que el ministro Murillo ha devuelto la confianza y seguridad a los bolivianos. En general, el gabinete de la presidenta Anez está compuesto por patriotas diversos que tienen un propósito común: recuperar la credibilidad en la democracia y sus instituciones”, explicó el comunicador.

Tras dejar su cargo en la Embajada de Estados Unidos, Foronda fue cuestionado por aparecer en fotos junto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzain. En abril de 2018, por unanimidad, el jurado ciudadano de la Corte Federal de Fort Lauderdale de EEUU halló como responsables a ambas exautoridades de las “muertes extrajudiciales” de octubre de 2003. También fijó una compensación de 10 millones de dólares, aunque luego hubo apelaciones.

Consultado sobre su aparición cerca a las exautoridades en Florida, Foronda dijo: “No tengo ninguna vinculación o relación de ningún tipo con Sánchez Berzain. No me gustaría tenerla porque siento que nada me une a él. Con Sánchez de Lozada tuve esporádicas ocasiones de conversar en acontecimientos sociales o eventos académicos”.

El comunicador aseguró que no ha definido si se quedará en el país y asegura su apoyo al gobierno. “Lo urgente era la pacificación. Gracias a Dios el país vuelve a la paz ”, finalizó.

Página Siete / La Paz