Evo cree que «algunos grupos» que molestan y ofenden en poco tiempo se arrepentirán

El presidente Evo Morales hizo esta referencia cuando en el país se realizan movilizaciones masivas exigiendo la anulación de las Elecciones Generales.

Presidente Evo Morales ingresa a la Casa Grande del Pueblo. Foto: ABI Presidente Evo Morales ingresa a la Casa Grande del Pueblo. Foto: ABI

La Paz, 7 de noviembre (ANF).- El presidente Evo Morales dijo estar seguro que pasarán estos momentos de conflicto generado por “algunos grupos” que están molestando, ofendiendo y pateando, aunque cree que dentro de poco tiempo esos grupos se arrepentirán.

El Jefe del Estado dirigiéndose a los pobladores del municipio de Totora manifestó que seguirán luchando por la igualdad, la justicia social y la paz. “Quieren que lloremos y no vamos a llorar, más bien fuerza y energía para defender nuestro proceso de cambio”, dijo.

En esa línea, también dijo que esta situación “va a pasar, por ahora estarán algunos grupos molestándonos, ofendiéndonos, pateándonos, de acá a poco tiempo (dirán) ¿qué he hecho?, se van a arrepentir. Y si son algunos jóvenes pagados, donde me he llevado estos grupos, es cuestión de tiempo”, sostuvo en su discurso.

Fuente: https://www.noticiasfides.com