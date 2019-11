Evo Morales: «Vamos a apoyar las nuevas elecciones, pero tenemos derecho a participar y organizarnos»

El expresidente de Bolivia Evo Morales indicó hoy que apoyará las nuevas elecciones generales en Bolivia pero tiene el derecho de participar y organizarse.

“Con la renuncia me habilito nuevamente a ser candidato a la presidencia, tenemos jurisprudencia. (…) Vamos a seguir facilitando apoyando las nuevas elecciones. No soy, no voy a ser candidato a la presidencia pero tenemos derecho a participar y organizarnos”, enfatizó Morales, en una conferencia de prensa, desde México.

A su vez, aseguró que si existen perseguidos políticos no se podrán garantizar elecciones limpias y transparentes.

En la conferencia también hizo referencia a su renuncia como presidente y aseguró que el aún es presidente de Bolivia y presidente electo hasta el 2025.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“La Asamblea no trató todavía mi renuncia. Los juristas me dicen que si no ha aprobado mi renuncia sigo siendo presidente”, indicó.

Siguió: “Desde el momento que renuncié siento que ya no soy presidente aunque soy presidente electo hasta el 2025”.

Calificó a la OEA y Luis Almagro como golpistas y “aconsejó” a los nuevos políticos a no confiar en esta institución.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre después de 21 días de conflictos sociales en rechazo al fraude electoral en los comicios de octubre que le dieron la victoria en primera vuelta, situación que la OEA confirmó en un informe.