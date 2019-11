Evo promete defender resultados de las elecciones, fustiga a Mesa y a «grupos de ricachones»

El presidente, Evo Morales, durante una entrega de obras en Vinto, Cochabamba, aseguró que “grupos de ricachones” pagan a vándalos para ofender y humillar a las personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Algunos grupos de ricachones pagando a algunos vándalos para ofender y para humillar y para que anulen las elecciones (…). Hermanas y hermanos, pacíficamente vamos a defender los resultados, vamos a defender la democracia en Bolivia”, expresó Morales.

Asimismo, Morales dijo que, pese a esas agresiones, el sector campesino continuará produciendo alimentos para las ciudades, que en su mayoría mantienen protestas y bloqueos para denunciar fraude electoral y pedir la renuncia del mandatario.

“Riego es agua, agua más tierra es comida segura, no solamente para nosotros, sino también para esa gente que nos está golpeando, que nos está pegando. ¿Quién da comida pues a ellos?, damos nosotros, entendemos, a veces regalamos a precios baratos, nosotros no somos discriminadores, no odiamos y nunca vamos a odiar«, agregó el primer mandatario.

Entretanto, masivos cabildos que se realizaron de forma paralela en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro determinaron rechazar la auditoría electoral, radicalizar las medidas de presión y exigir la renuncia de Morales.