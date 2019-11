Evo se comunica con dirigentes y busca derrocar a Jeanine Ánez

«Hace un momento me comuniqué con algunos compañeros de base de El Alto este movimiento es hasta sacar a la dictadura y hasta acabar con el golpe de Estado, un poco me comuniqué con Sacaba, Cochabamba, igualmente, ahora ya no para», señaló el viernes Morales al programa Aristegui Noticias de CNN.

En la ciudad de El Alto, afines a Morales mantienen bloqueos y actos vandálicos con la quema de varias instituciones públicas y daño a la propiedad privada. Los movilizados exigen el regreso de Morales a la presidencia.

El 10 de noviembre el expresidente presentó su renuncia y dejó el país en medio de una creciente protesta electoral por el fraude atribuido al Tribunal Supremo Electoral y al partido oficialista.

El actual gobierno de transición de Jeanine Añez asumió el gobierno el 12 de noviembre, a quien Morales acusa de golpe de Estado con ayuda de los cívicos y la policía que se amotinó un día antes de su renuncia. El 10 de noviembre las Fuerzas Armadas también le sugirieron renunciar a Morales para precautelar la paz en el país.

Fuente: https://www.opinion.com.bo