Evo tilda de «montaje» el video que lo involucra en cerco a ciudades

El expresidente Evo Morales dijo a la agencia Sputnik que el material audiovisual presentado ayer por el Gobierno en el que pide cercar las ciudades para que no entren alimentos es un “montaje” para desacreditarlo.

“No conozco, no lo he visto todavía; no tengo nada que comentar. Ayer (el martes) dijeron que yo estaba en Bolivia, una mentira; pienso que es otro montaje más como siempre hace el Gobierno», dijo Morales a la agencia estatal rusa desde México.

El Gobierno reveló ayer un video en el que aparece un dirigente cocalero, identificado como Faustino Yucra, comunicándose supuestamente con Morales, a quien se escucha instruir cercar las ciudades para que no entren alimentos. Esto generó una ola de críticas y pedidos de procesos penales contra el expresidente por sedición, e incluso su extradición.

Un perito informático del Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) confirmó anoche la veracidad del material tras realizar un análisis científico técnico del aparato donde este fue encontrado.

Además, el hijo de Yucra confirmó la veracidad del video. Vea el video.