«Evo y cómplices deben ir a Chonchocoro por el fraude»: dirigente campesino Nelson Condori

La Paz, eju.tv.- El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Nelson Condori, afirmó que el Presidente Morales debe ser juzgado y encarcelado por el fraude electoral, un delito que ha sido comprobado por la OEA.

«Evo, hemos llorado, nos has amargado la vida, nos has mentido» dijo el dirigente aymara y siguió preguntando al Presidente «¿cuándo te has olvidado de la consigna de nuestros antepasados, ama sua, ama quella, ama llulla?». «Nos has echo quedar mal con el fraude», lamentó.

Condori, dijo que junto al presidente Morales, sus cómplices ministros, autoridades y dirigentes corruptos deben «purgar» sus delitos en la cárcel y pidio a la Policía que proceda a detener al Jefe de Estado y sus colaboradores.

En su encendido discurso el dirigente aymara estuvo acompañado del presidente cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, con quien selló un pacto de unidad el día de ayer en La Paz.

