Ex embajador de Bolivia en Francia: El golpe de Estado ya no existe en nuestras cabezas

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 15:23

Fuente: paginasiete.bo

Cathia Rodríguez Clavijo / París

Ingresó en la Academia Militar en 1979 y los golpes de Estado fueron una constante durante su formación, hasta 1982 cuando recibió su sable de graduación de manos del presidente Hernán Siles Suazo. “Mi promoción recibió el sable de un presidente democráticamente elegido, y desde ahí Bolivia vive en democracia hasta el día de hoy ( ) desde entonces nuestra forma de ver las cosas es totalmente distinta”, afirma el general Gonzalo Durán, “no está en nuestras mentes ni corazones la posibilidad de un golpe de estado, no es posible que las FFAA, intenten un golpe, es algo que ya quedó en el pasado, el año 82 terminó ese período”, asegura.

Habiendo sido embajador de Bolivia en Francia desde 2017, Durán presentó su renuncia el 9 de noviembre de 2019, siguiendo una línea marcada por el entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en un pronunciamiento en el cual afirmó la decisión de no enfrentarse al pueblo, en medio de la crisis política y el aumento de la violencia entre opositores y defensores del todavía presidente Evo Morales.

Gonzalo Durán considera que fue una línea adecuada pues a lo largo de la historia los militares salieron a las calles a petición del poder político y “ han tenido que llevar la peor parte, cuando se enfrentaron al pueblo hubo muertos y heridos; lo más fresco que tenemos es el 2003. Esa sensación de que las FFAA deben enfrentarse con el pueblo debe desaparecer. Las Fuerzas Armadas no son opresoras y no están para eso”, asegura el también ex comandante en jefe de la institución armada.

Ante la agudización de la crisis social y política, el 10 de noviembre, el Alto Mando militar sugirió al presidente presentar su renuncia para pacificar el país. “No fue una imposición, se esperaba que el nivel político analice la situación y resuelva si era el mejor camino o no”, explica Durán. El entonces presidente Morales calificó la situación como un golpe de Estado. “El golpe es la acción violenta para derrocar un gobierno y tomar el mando de un país al margen de la Constitución y las leyes, entonces es una diferencia muy grande”, añade Durán; “el comportamiento de las FFAA todos estos años ha sido absolutamente apegado a la ley”, dice.

Gonzalo Durán destaca el profesionalismo y apego a sus deberes constitucionales con que policías y militares comenzaron a trabajar en conjunto el lunes 11 de noviembre, tras la trágica noche que sufrió la ciudad de La Paz el domingo después de la renuncia de Evo Morales, con quemas de casas y grandes daños al patrimonio ciudadano. A petición de la Policía Nacional y de la senadora Janine Añez, ahora presidenta de Bolivia, ambas instituciones elaboraron un plan que consiguió contener los ataques y saqueos contra la población en la sede de gobierno.

En París, Gonzalo Durán vivió, como tantos otros bolivianos en el exterior, el miedo por lo que les pudiera ocurrir a sus familias, la casa de su hija resultó una de las muchas con vidrios rotos en la zona sur durante la noche del domingo. En los varios episodios violentos que vivió el país,dice que siempre estuvo al lado de su familia para protegerla “ pero este año he estado aquí lejos, escuchar de mi hija, escuchar de mis nietos esa desesperación, esa impotencia de que en cualquier momento pueden entrar a la casa, pueden destrozar lo que con tanto esfuerzo uno hace, pues aquí me generó una impotencia enorme .no he dormido cuatro noches por la diferencia horaria, estoy hablando todo el tiempo, tratando de tranquilizarlos .estando aquí yo digo ¡qué puedo hacer!”.

Afirma que “no pueden volver a ocurrir hechos tan violentos, como lo dije en mi renuncia, todo sea por la pacificación del país, que sea por el reencuentro fraterno de los bolivianos, que permita ver un país sin odios, sin rencores entre hermanos” concluyó.