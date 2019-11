FBF unifica horarios de partidos de vuelta de cuartos de final de la Simón Bolívar

La coyuntura del país hace que el fútbol de ascenso también prolongue su definición a semifinales de la Copa Simón Bolívar 2019. La reprogramación de Stormers San Lorenzo vs Real Tomayapo movió todas las revanchas para el domingo 1 de diciembre, según se informó desde la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los bloqueos en la carretera Oruro-Llallagua evitaron que el Verdolaga se desplace hasta el centro minero y jugar el miércoles pasado.

Inicialmente, el plan era trasladar para hoy (15:30) el encuentro en el estadio Víctor Agustín Ugarte, pero se jugará mañana en el estadio de la Asociación de Fútbol Potosí (AFP) desde las 13:00.

Esta situación generó que los clubes cuartofinalistas pidan reprogramación de sus encuentros de vuelta, considerando que potosinos y tarijeños no pueden jugar la vuelta este domingo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por ese motivo, la reprogramación generó que los encuentros Municipal Vinto vs Real Santa Cruz (Municipal de Quillacollo), Real Tomayapo vs Stormers San Lorenzo (IV Centenario de Tarija) y Vaca Diez vs Deportivo Fatic (Roberto Jordán Cuéllar de Cobija) se jueguen de manera unificada desde las 15:00 del domingo 1 de diciembre.

Para esta fase, no se aplicará gol diferencia y sólo igualdad en puntos para los penales.

VINTO Y EL CAMBIO DE ESCENARIO

El cuadro valluno apostó por jugar este domingo en el Félix Capriles, mucho más aprovechando que el certamen Clausura no se reinició aún. Con el torneo confirmado, el Verdeamarillo jugará en Quillacollo.