Fernández reconoce a Macri por facilitar ingreso a Argentina de hijos de Evo

Alberto Fernández (i) y el presidente argentino Mauricio Macri. Télam

El electo presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció este martes la actitud del mandatario saliente, Mauricio Macri, de facilitar el ingreso a Argentina de los hijos del expresidente boliviano Evo Morales.

En una entrevista radial, Fernández, que asumirá la Presidencia el próximo 10 de diciembre, reveló que la semana pasada habló con Macri para solicitarle que permitiera el ingreso de los hijos de Morales.

«Ahí se portó muy bien Macri. Lo puso a (el canciller argentino, Jorge) Faurie enseguida en contacto con nosotros y allanaron todos los caminos para que lleguen los hijos», dijo el mandatario electo en declaraciones a Radio Con Vos.

Los dos hijos de Evo Morales, Álvaro y Evaliz, llegaron el pasado sábado a Buenos Aires en un vuelo comercial procedente de Lima, donde realizaron una escala tras iniciar el viaje desde La Paz.

Evaliz, de 24 años, es hija de Evo Morales y Francisca Alvarado, una antigua dirigente de un movimiento indígena, mientras que Álvaro es un año menor y su madre es Marisol Paredes.

Fernández dijo que habló este lunes con Evo Morales, quien se encuentra asilado en México desde el pasado 12 de noviembre, dos días después de que anunciara su renuncia al poder forzado por las Fuerzas Armadas.

«Ayer hablé con él y, pobre, me impresionó mucho porque no paraba de agradecerme y le dije que no me agradeciera más. Él se sintió en riesgo de verdad», señaló el electo presidente argentino.

Por otra parte, comentó que Latinoamérica «se está revelando contra la derecha».

«¿Hacia dónde va América Latina? Me parece que no va hacia la derecha. Se revela en Ecuador contra la derecha. Se revela en Colombia contra la derecha. Se revela en Chile contra la derecha», sostuvo.

Añadió que «en Bolivia tuvieron que hacer un golpe de Estado para sacarlo a Evo Morales del medio».

«Y lo que parecía ser que iba a ser un paseo de todos los partidos contra el Frente Amplio en Uruguay, hasta el día de hoy no sabemos quién ganó», observó Fernández sobre la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo entre Daniel Martínez, candidato presidencial del Frente Amplio (izquierda), y Luis Lacalle Pou, postulante del Partido Nacional (centroderecha).

Los resultados finales del escrutinio primario -el que se llevó a cabo el domingo- arrojan una estrecha ventaja nacionalista (48,7 %) frente al 47,5% del postulante oficialista, pero aún falta el escrutinio definitivo, que se inicia este martes.

«A Lacalle yo lo conozco mucho. No es tampoco un hombre de extrema derecha ni mucho menos. Es un hombre razonable», comentó este martes Fernández.

El electo presidente contó que dos días antes de que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) le propusiera en mayo último encabezar la fórmula presidencial del peronista Frente de Todos e ir ella como candidata a la Vicepresidencia, él expresó su deseo de ser embajador en España de un futuro Gobierno.

Eso lo planteó en una conversación con Eduardo «Wado» de Pedro, secretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Fernández.

«Le dije: ‘yo lo que quiero es que le ganemos a Macri y quiero ser embajador en España. Si quieren ayudarme, díganle a Cristina que me mande de embajador a España. Yo quiero mucho a España, enseño en España hace muchos años y puedo trabajar en España en favor de Argentina y descansar un poco'», contó.

Correo del Sur Digital