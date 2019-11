Fernando Camacho recibirá carta de Mujeres Creando

El líder cívico cruceño respondió en su cuenta de Facebook la solicitud de Mujeres Creando, que a través de su dirigente Maria Galindo, quiere entregarle una carta. «Tenga plena certeza que la recibiré», dice Fernando Camacho.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, se encuentra en la ciudad de La Paz, para entregar la polémica «carta de renuncia» de Evo Morales que el cabildo cruceño aprobó.

La activista Galindo ayer protagonizó un escandalete en el lugar donde se encontraba Camacho junto a líderes de la resistencia democrática y a gritos pidió ver al líder cruceño para entregarle una carta.

Camacho posteó en su Facebook:

Como no recibir su carta? no seria coherente No recibirla, cuando vengo para que Evo Morales me reciba la de los bolivianos!

Tenga plena certeza que la recibiré y le contestare! Dios la bendiga señora!