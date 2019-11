Gabinete de transición: un equipo con desafíos urgentes y tiempo breve

El 2014 se creó el Ministerio de Deportes para promover las acciones necesarias que impulsen el desarrollo de este sector. Tito Montaño fue primer y único ministro antes del Gobierno de transición.

“Desde que se creó el Ministerio de Deportes tiene la labor fundamental de poder ser un nexo entre las federaciones, el Comité Olímpico y los deportistas que muchas veces no están bien vinculados”, explica el periodista deportivo, Roberto Costa.

Costa explica que el “Ministerio de Deportes tenía asumido que es el apoyo a los deportistas, que esto no puede quedar de lado, tiene que continuar, tiene que encontrar la manera de que a pesar de que es una etapa de transición, mantenga ese rol de apoyo a los deportes porque, lamentablemente, los deportistas quedan huérfanos de apoyo”.

El periodista tomó como ejemplo las becas Tunkas para los deportistas de élite, un apoyo que los deportistas ya tomaron en cuenta para poder preparar su temporada de preparación para las competencias en sus disciplinas.

“Es cierto que durante la última etapa puede haberse usado mucho para un formato de campaña política, pero que en el fondo es un apoyo para los chicos que ahora están viajando a Asunción, no se los puede dejar desamparados”, manifestó Costa.

El representante de plataformas ciudadanas de Potosí, Milton Navarro, ocupa ahora el cargo de Ministro de Deportes.

Costa aclara que no conoce personalmente a Navarro, y señala que habrá que esperar a “ver cómo maneja administrativamente” el Ministerio.

“Él mismo (Navarro) cuenta que no tiene mucha experiencia como deportista, que yo creo que no es un requisito para estar ser Ministro de Deportes, pero sí que se manejen bien los recursos del Estado, que sepa cuidarlos, que entienda que las cosas que están bien hechas hay que mantenerlas y no venir a borrar todo solo por rencores”, considera.

Costa manifiesta que es una buena señal que Navarro haya decidido mantener a los viceministros y espera que el siguiente Gobierno mantenga vigente el Ministerio y que no vuelva a ser parte del Ministerio de Salud o de Educación como en el pasado.