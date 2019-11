Gabriel Soto e Irina Baeva respondieron así a quienes los criticaron por el escándalo con Geraldine Bazán

De nueva cuenta, Geraldine salió a hablar del asunto y reveló que lo de las fotografías había sido una sorpresa para ella, pues no sabía de la convivencia de las pequeñas con Irina. “Fue sorpresiva, no tenía la idea de la existencia (de las fotos). Hoy me enteré (de la convivencia de Irina con sus hijas) porque vi unas fotos, pero si lo hacen, lo hacen a escondidas. La verdad es que lo hacen sin mi autorización”.