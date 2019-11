Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el domingo 24 de noviembre?

ARIES 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás la posibilidad de demostrar lo que vales a esa persona por la cual diste mucho y no supo valorar tu cariño, ahora que has superado esta experiencia podrás iniciar una nueva etapa sentimental, no te niegues la oportunidad de ser feliz. Número de suerte, 2.

TAURO 20 ABR- 20 MAY.: En el ámbito afectivo tendrás un día lleno de romanticismo, hoy llevarás a cabo esa celebración que estabas esperando con ansias, todo saldrá bien porque pensarás hasta en el más mínimo detalle, tu pareja se sentirá maravillada por tus atenciones y te lo retribuirá con mucho amor. Número de suerte, 6.

GÉMINIS 21 MAY- 21 JUN.: En el amor la confianza empieza a disminuir y están siendo mucho más frecuentes las discusiones por cualquier motivo, lo más recomendable sería que se tomen un tiempo a solas para relajarse y reflexionar acerca de sus verdaderos sentimientos, les servirá de mucho. Número de suerte, 8.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades, empezarás por terminar con esa relación conflictiva que te llena de negatividad y te sentirás libre para volver a empezar, pronto la persona indicada llegara a tu vida trayendo consigo ilusiones y nuevas ganas de amar. Número de suerte, 15.

LEO 22 JUL- 22 AGO.: Comentar con demasiadas personas tus asuntos sentimentales provocarán habladurías que pondrán en peligro tu relación, hoy tendrás que dar una serie de explicaciones para terminar con el enfado del ser amado, se más cauto y selectivo con tus amistades. Número de suerte, 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy sentirás nostalgia del pasado, no hagas comparaciones que sólo te confundirían más, recuerda todo el cariño y comprensión que te brinda la persona que está a tu lado y valora los momentos felices que pasas junto a él, no dejes que los recuerdos opaquen tu felicidad actual. Número de suerte, 10.

LIBRA 23 SET. 22 OCT.: Aclararás tus conflictos internos y te sentirás mas seguro que nunca de tus sentimientos, hoy le darás a tu pareja el lugar que merece en tu vida, serás sincero, una nueva etapa amorosa se inicia para ti y esta vez será duradera. Número de suerte, 1.

ESCORPIO 23 OCT- 22 NOV.: Empezarás el día con planes para alejarte de todo lo que te estresa, la compañía y amor de tu pareja te darán mucha tranquilidad, te sentirás renovado con los momentos románticos y llenos de palabras dulces que necesitabas escuchar. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy amanecerás un tanto desalentada, pero no dejes que esto te estropee el día, busca salir de tu encierro, un cambio de look no te vendría nada mal, levantará tu autoestima y te ayudará a superar el mal momento que estás pasando, sal a distraerte con amistades, te relajarás y divertirás mucho. Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Ya es tiempo de ver la vida de diferente manera y disfrutar plenamente de tus emociones, sentirás como te renuevas por dentro y sabrás que tienes otras opciones para volver a enamorarte, no dejes que las oportunidades se te pasen sin aprovecharlas, dedícate a ser feliz. Número de suerte, 21.

ACUARIO 22 ENE- 17 FEB.: La persona que te interesa se está poniendo cada vez más difícil e inclusive distante contigo, no te preocupes se está sintiendo emocionalmente atraído hacia ti y no sabe cómo disimularlo, en menos de lo que imaginas te manifestará sus sentimientos, acéptalo, será una relación muy bonita. Número de suerte, 4.

PISCIS 18 FEB- 19 MAR.: El encuentro que esperabas se dará hoy casualmente, no pierdas el control de tus emociones, o dejarás pasar una gran oportunidad para tener una relación más cercana con esa persona que te gusta, te darás cuenta que corresponde a tus sentimientos. Número de suerte, 14.

Fuente: www.whatthegirl.com