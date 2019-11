Jerjes Justiniano: Respeto al 21F y rechazo a inmunidad, dos puntos álgidos en las negociaciones

Al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, la vida se le cambió en un “mil por ciento” en menos de un mes. De hacerle “tres cruces” a la política ahora todo gira en torno a ella, debido a que es una de las autoridades que comanda las reuniones con legisladores, operadores y sectores sociales tendientes a la pacificación del país y a la convocatoria a elecciones.

Reconoce que el trabajo es arduo, con “días muy largos y noches muy cortas” y que todo se ha dificultado, porque los movimientos sociales y el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS) están “totalmente fraccionados”, lo que deriva en más interlocutores.

Agrega que las negociaciones que permitieron lograr la ley corta para la convocatoria de elecciones tuvieron dos momentos álgidos: uno fue el rechazo inicial de legisladores masistas de incorporar la prohibición a la rereelección de autoridades y el otro, la intención de imponer una normativa que, en cierto modo, avalara la inmunidad.

Justiniano conversó de éste y otros temas con el periódico Los Tiempos el lunes pasado en su despacho, en el piso 20 de la Casa Grande del Pueblo. En esta entrega, una versión resumida de la entrevista; para leer la extensa, visite www.lostiempos.com

—¿Cómo se han desarrollado las negociaciones?

—(…) El trabajo ha sido arduo, ha sido incesante, hemos dialogado con casi todos los sectores en conflicto y paulatinamente hemos logrado acuerdos sectoriales. El MAS y los sectores sociales se encuentran totalmente fraccionados, dirigentes desconocidos, declarados traidores, no sabemos con quién conversar (…) Hemos tenido que lidiar con eso y hemos tenido que conversar con todos.

Pero lo importante han sido dos cosas: que este diálogo lo hemos convocado de manera sincera, no simplemente para que la gente deje de bloquear, sino intentando unir y sanar a Bolivia, que está muy fraccionada, muy herida. (…) Y lo segundo, es que tenemos que lograr pacificar el país y, creo yo, estamos en vía de ello.

—¿Cada organización viene con sus propias demandas?

—Gracias a Dios, no. Hay en algunos casos que vienen con alguna cuestión adicional, (…) pero por lo general, los requerimientos de los movimientos sociales que tienden a buscar la pacificación son casi similares, que tienen que ver con convocar a elecciones, con el tratamiento de las personas heridas y fallecidas (…) con el tratamiento de las personas masistas o exautoridades que están queriendo salir del país y que están asiladas (…) con los proyectos que se venían desarrollando, en ese orden están casi la mayoría.

—¿Cuál es la organización más dura, más difícil?

—Todas han sido difíciles, pero por ejemplo la que tuvimos anoche (el domingo) en Cochabamba fue la más difícil porque pedían y exigían la renuncia de Jeanine Áñez, entonces es más complicado lidiar. Inclusive le pidieron la renuncia al senador (Arturo) Murillo (ministro de Gobierno), pero cuando hay buena predisposición, (se logra), porque una cosa es que yo vaya a un diálogo con posiciones radicales, pero esto no significa necesariamente que sea intransigente. Yo puedo tener una posición radical (…), pero no intransigente.

—Pero mucho de esos movimientos también pretendían el retorno del expresidente Morales.

—Yo creo que eso se ha ido disipando poco a poco y cada vez es más improbable, porque ¿Evo Morales llegaría en calidad de qué?, ¿de presidente? (…) Resulta que si algún sector social del MAS decía que todavía tenía que ser aceptada en el Congreso la renuncia de Evo, ya el Congreso no sólo que no aceptó la renuncia, la consintió tácitamente en dos momentos, en el momento que empieza a sesionar sin considerar la carta y en segundo lugar, en el momento en el que le remite a la Presidente, bajo el título de Presidente del Estado, una ley para su promulgación .

—Hablando de las negociaciones con el Legislativo, ¿cuál fue su participación?

—Aquí hay que reconocer la participación del Consejo Episcopal, del cuerpo diplomático, a través del embajador de la Unión Europea y del delegado de Naciones Unidas que vino. Hemos participado en varias reuniones con los asambleístas, hemos participado con los exministros…

—¿Con qué exministros?

—Preferiría no mencionarlos porque ellos pidieron cierta reserva (…), pero fueron tres exministros (…) que podrían considerar parte de un gabinete político importante. Entonces, nosotros fuimos los que articulamos poco a poco, porque somos convencidos que la única forma de lograr paz es a través del diálogo.

Hemos debatido punto por punto la ley que modificó el marco del Régimen Electoral, nos hemos puesto de acuerdo y en un momento hubo posiciones intransigentes. No nos olvidemos que la ley prohíbe la postulación de quienes ya hayan sido reelectos en el mismo cargo. Fíjese la importancia del respeto al referéndum del 21 de febrero, en esa ley está. Aprobada por los 2/3 masistas, porque fue parte del consenso. Eso costó, por ejemplo, un cuarto intermedio de un día para otro, porque la bancada del MAS se resistía, decía: “No necesitamos poner, ya hay una sentencia constitucional que permite la repostulación” y nosotros decíamos: “Si está en una ley que es posterior a esta sentencia constitucional, porque la sentencia es del año pasado y si hay ley de este año, quiere decir que esta ley deja sin efecto todas las normas que la contradigan (…) y por lo tanto se prohíbe la rerelección”. Ése fue un punto neurálgico en la discusión.

—Da la impresión de que el MAS se ha dividido entre masistas y evistas, y que en los movimientos sociales podría estar pasando lo mismo. ¿Cómo está la correlación de fuerza entre estos dos grupos en el Legislativo?

—Yo creo que está completamente desbalanceado (a favor de los masistas). Lo que pasa es que hay un dicho que dice “muerto el rey, viva el rey”, entonces, ya se dieron cuenta que Evo ya no está en el Gobierno, ya no tiene la autoridad, ya no tiene el poder y hasta ellos mismos, creo yo (…), sintieron cierta liberación de decir lo que piensan y que (…) el MAS, no puede perderse, que si sigue este fraccionamiento en un par de elecciones, se pierde (…). Muchos de los “masistas masistas”, a diferencia de los “masistas evistas” encuentran que grandes responsables de todo esto fueron los ministros y el propio Evo (…). De igual manera, en los movimientos sociales son más los masistas que los evistas.

—¿En qué cedió el Gobierno, ante el Legislativo y ante los sectores sociales, para lograr acuerdos?

—Ha cedido en viabilizar, consensuar, una ley electoral, en dejar sin efecto el Decreto Supremo 4078 que autoriza la salida de los militares (…) Se ha reconocido la indemnización para los heridos, para los fallecidos.

—¿Y en el legislativo? Se presentó este proyecto de ley para dar inmunidad que fue rechazado por la Presidenta, ¿hubo otro tipo de iniciativas que se quiso imponer?

—Lo cierto, y lo claro que, en ningún momento, ni siquiera se pasó por asomo del Gobierno, era generar cualquier tipo de impunidad, ésa fue otra discusión muy fuerte con los asambleístas y con los exministros, porque desde ya se planteó en ese momento y nosotros le dijimos claramente que si había lugar a una impunidad, nosotros estábamos dispuesto a romper el diálogo (…) porque resulta que eso vino producto de esa serie de demandas progresivas. Finalmente, cuando pudimos ponernos de acuerdo con el texto de esta ley que generaba la posibilidad, o la idea de algunos, de impunidad, de repente nos dicen: “Bueno, entonces ahora pongámonos de acuerdo con la ley electoral” y entonces en ese momento yo le dije: “Oiga, ya pues, decídanse, ¿hasta cuándo van a seguir poniendo más condiciones para pacificar el país o ustedes quieren que la gente se siga muriendo? ¿O quieren que sigan habiendo actos violentos?”. Entonces evidentemente eso significó que ellos depongan esa actitud y que sigamos en el marco de la pacificación.

QUEDA CONFIAR QUE EL MAS NO PRESIONE PARA EL TSE

REDACCIÓN CENTRAL

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, asegura que sólo queda confiar en que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) cumplan la ley y no intenten imponer vocales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). “No queda otra opción”, asegura cuando se le pregunta sobre el tema.

“Había una posición bien dura en algunos asambleístas de lo que era antes la oposición y que ahora es el oficialismo. Ellos decían: no podemos confiar, porque ya lo hemos visto, hemos convivido con ellos situaciones en la que nos han obligado a negociar algo y luego no han cumplido, entonces ¿qué nos garantiza que cumpla? Lamentablemente, la ley nomás”.

Los legisladores masistas adelantaron hace una semana que no impondrían nombres para el TSE, lo cual es rescatado por Justiniano: “Ellos han dicho que todo va a ser de consenso y hasta ahora más o menos todo ha sido de consenso”.

El lunes, la presidenta transitoria Jeanine Áñez designó a Salvador Romero como vocal al TSE por el Órgano Ejecutivo.

Romero presidió la Corte Nacional Electoral de Bolivia entre 2006 y 2008 y es una figura conocida en el ámbito electoral internacional.

SU AMISTAD CON CAMACHO LO LLEVÓ AL MINISTERIO

REDACCIÓN CENTRAL

Cuando se le pregunta su relación con el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano reconoce que ocupa esta cartera gubernamental precisamente por su amistad con el líder cruceño. Por eso —agrega— intenta convencer al cívico que se presente como candidato en las elecciones generales.

“Yo estoy aquí por él y eso no lo voy a negar nunca, porque yo era su abogado, yo soy abogado de su familia de hace más de 10 años. Me pidió que lo asesore en todo este tema del comité, yo no era abogado del comité, nunca fui parte del comité, eso es bueno aclararlo”.

Gracias al trabajo que realizó como asesor, la presidenta transitoria Jeanine Áñez le pidió su colaboración como ministro.

“La Presidenta no me lo dijo no porque era yo, sino porque ella fue bien clara, el primer día en el que se generó la posibilidad de una sucesión, ella dijo si existe consenso de los movimientos cívicos yo acepto y éramos parte de un movimiento cívico ciudadano y por eso terminé aquí y vuelvo a repetirlo, lo que dije al principio, es gracias a mi amistad con Luis Fernando Camacho”.

Busca convencer al líder cívico

Ante la pregunta de si votaría por Camacho, Justiniano deja la cosa clara: “Yo le he sugerido (…) Yo soy el que le está convenciendo de que se haga candidato, es el momento histórico, no podemos dejar desaprovechar los momentos históricos (…) Entonces, si usted me pregunta si yo votaría por él, yo le estoy convenciéndolo para que él sea candidato”.

Reconoce que el líder cívico ha mostrado un liderazgo “meteórico” que ahora lo catapulta como un potencial presidenciable.

TEXTUAL «No lo sabemos (si el exministro Juan Ramón Quintana está en el país), no está él dentro de ninguna lista de asilados políticos, él no forma parte, no tenemos conocimiento de que haya salido del país». «Evidentemente ha cambiado mi vida porque he dejado mi oficina, yo tengo mi oficina particular, yo me dedicaba al ejercicio libre, por primera vez en mi vida soy funcionario público, nunca había sido funcionario público de nada». «Soy un convencido, soy un creyente y creo que Dios nos ha puesto y nos pone en lugares a veces impensados, creo que los caminos de Dios son insondables, son extraños, misteriosos, pero por algo nos pone».

Los Tiempos / Juan Eduardo Araos