Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat: «Parece que los políticos argentinos entendieron que la sociedad quiere mejores modales y no la grieta»

Serrat: —Creo que tenemos que referirnos a aquella canción que cantaba Doris Day: “Qué será, será. Whatever will be, will be…”. Hay que esperar que ocurra. Si uno tuviera que juzgar por estos cuatro días pensaría que está en Versalles, hay un trabajo que hacía mucho tiempo que no recordaba. No quiero decir que sea bueno ni malo, sino que yo no recordaba: “Pase usted”; “No, siéntese”; “Tome asiento”.