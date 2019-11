Jugadores de Sport Boys no reclamaron sus salarios a tiempo 'por miedo' a Carlos Romero

David Paniagua, de Fabol, admite que los futbolistas pasaron por una situación especial al mando del dirigente, que era ministro de Gobierno. El club hoy está “abandonado”, dice el ejecutivo de la agremiación.

Jugadores de Sport Boys dejan la cancha luego de un partido. Foto: Archivo-La Razón

Los jugadores de Sport Boys “no reclamaron en su momento” el pago de sus salarios “porque le tenían miedo al presidente, es clarísimo el tema y no hay por qué esconderlo”, declaró este martes David Paniagua, secretario ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), sobre la situación que atraviesa el plantel de Warnes por una deuda de al menos cuatro meses.

El capitán de The Strongest, Daniel Vaca, adelantó el lunes que hay un acuerdo con sus pares de los otros 12 equipos de la División Profesional para no reanudar el torneo Clausura, incluso si se superan los problemas políticos y sociales, si Sport Boys no paga al menos una parte de la deuda con sus futbolistas.

El presidente de Boys, el exministro de Gobierno Carlos Romero, ha cortado todo contacto con el club, que está “abandonado” porque no tiene un directorio.

“Todos conocemos la realidad de Sport Boys, a quién le vamos a reclamar o demandar, quién es el responsable si el presidente ha hecho abandono del club, no hay un solo dirigente que aparezca”, enfatizó Paniagua.

En ese sentido dirigió sus críticas a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) “por permitir que haya clubes que funcionen sin cumplir el reglamento de Licencias”, ya que “un club no puede depender de una sola persona, no pueden haber clubes unipersonales. Ahora le pedimos a la FBF que reconozca la deuda”.

Sport Boys dejó de entrenarse después de la renuncia de Víctor Hugo Antelo a la dirección técnica, a quien también le debe al menos tres salarios. Si bien los jugadores permanecen en Santa Cruz y se mueve “por su cuenta a la espera de cobrar algo”, no hay visos de una solución.

Paniagua aseguró que Fabol aún no tomó ninguna determinación, pero “lo hará en su momento”, pues primero esperará a ver si se da una solución desde la dirigencia del fútbol.

Mientras tanto, los jugadores de todos los clubes mantienen su decisión de no volver a la cancha si no hay una solución. “Es una obligación apoyarse entre colegas y entre todos debemos buscar la manera para que Sport Boys salga de esta situación”, finalizó.

