La alarmante revelación sobre el estilo de vida de Johnny Depp

“Al caer la noche, Johnny me golpeó varias veces, me empujó y me tiró al suelo, me ahogó y me escupió en la cara”, afirmó la mujer, según consta en documentos judiciales. Agregó que él “lanzó botellas a través de los paneles de las ventanas de una puerta de vidrio, rompiendo dos paneles y dejando vidrio por todas partes”. “Johnny se arrancó la ropa y en un momento estaba desnudo y descalzo, cubierto de alcohol y vidrio”, continuó.