La COR de El Alto marchará favor de Evo y pide a Chapetón y Camacho que no provoquen

La Paz, 04 de noviembre (Urgente.bo).- La Central Obrera Regional de El Alto convocó a una movilización de defensa del voto a favor del presidente Evo Morales que se realizará este martes 05 de noviembre. Los marchistas se dirigirán desde la Ceja hasta el centro de la sede de gobierno.

“Cómo ciudad de El Alto no vamos a permitir que Soledad Chapetón no reconozca el voto del pueblo alteño, que no provoque a El Alto”, dijo la mañana de este lunes el dirigente Sixto Callacahua, al anunciar la protesta del día martes.

De acuerdo con la convocatoria, en la movilización deben participar las organizaciones afiliadas a la COR, las organizaciones populares y de base. La gran marcha y movilización “exigirá el respeto a la democracia, al voto y a la auditoría al proceso electoral en contra del golpe de estado de la derecha fascista, oligarca y neoliberal”, dice el documento.

“Los dirigentes de Santa Cruz obligando a universitarios, enfrentando a hijos con abuelos y papas, Mesa está provocando está confrontación entre bolivianos, Camacho no es nadie para desconocer los votos del pueblo boliviano, y tienen financiamiento de afuera por interés de los recursos naturales”, dijo el dirigente corista.

La movilización de la COR, de acuerdo con la organización, hará sentir su presencia en las rutas principales de la ciudad de La Paz.

Fuente: https://urgente.bo