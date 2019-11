La Paz: Acusan a funcionaria del TDJ por sedición

Claudia Surco Vargas, funcionaria del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) organiza a grupos para incitar a la violencia en El Alto, donde los vecinos claman por paz, según denuncia llegada a EL DIARIO y difundida por las redes sociales.

Una de las denunciantes aseguró que Claudia Surco, a través de un video que circula en redes sociales se puso el alias “Alison Coronel”, e incita a la violencia y racismo desinformado a los ciudadanos alteños.

“Ella hasta realizó un video racista, donde llama a la violencia, al enfrentamiento entre hermanos y el sábado en la noche, los vecinos de Santa Rosa encontraron varios cintillos de dinero, sobres, recibos y facturas de dineros entregados a su persona, con el fin de que siga incitando a la violencia”, lamentó.

En el video que circula en redes sociales, Claudia Vargas refiere: “Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel, quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado, están queriendo decir que los de la ciudad, son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse, y nosotros qué, el proletariado, la persona que trabaja día a día, nosotros los del campo.

La prensa nacional, yo les voy a decir, a todo el mundo les quiero decir, que la prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, que se está armando bonito. No es así, aquí no está bien, todas las provincias, las únicas que nos están ayudando son las radios, las únicas, y de paso la señorita Jeanine Añez dice: Vamos a hacer algo contra las radios rurales porque no están informando bien, cómo nos puede decir semejante barbaridad, la gente está enojada.

Déjenme aclararles algo, aquí no somos partidarios del MAS, abran unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada, cómo nos pueden hacer semejante barbaridad ¿creen que somos ignorantes?, en dónde creen que estamos. La whipala haber pisan, quiero que entienda el mundo, tal vez algunos no conocen, esta es mi bandera, (muestra la wiphala), esta bandera no es del MAS, no es de un partido político, esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años, décadas, por la libertad de los pueblos indígenas originarios, años y no van a pisar ni por chiste y no es con perdón que se soluciona esto, ni por chiste se va a perdonar esto compañeros…”.

EL DIARIO llamó a la unidad de comunicación del TDJ y no obtuvimos respuesta, enviamos un mensaje de WhatsApp y tampoco obtuvimos respuesta.

