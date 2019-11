«La soberbia de los esbirros»

Hace un par de horas, el ministro masista Sr. Hugo Siles, una de las manos derechas del tirano Evo Morales en Santa Cruz, me dijo en la tele que «no sé de lo que hablo», que «no conozco Bolivia», y que digo «estupideces».

En resumen, me habló con la soberbia con la que habla un hombre muy poderoso que lleva muchos años por encima de la ley. Como habla un hombre que lleva década y media ocupando altos cargos jerárquicos en un régimen tiránico que controla todas y cada una de las instituciones de un país. Como habla el esbirro de una dictadura. Le aclaré que su jefe, el dictador que ha metido miedo a punta de bala, exilio, prisión política, dinamita y picota (Calancha, Porvenir, Hotel Las Américas, Chaparina, Vila Vila), que ha perseguido implacablemente e incluso ha osado burlarse de los pocos periodistas que se animaron a ser independientes (Carlos Valverde Bravo), ya no está en control de todo lo que se mueve en Bolivia. Le aclaré que él y sus jefes ya no podrán pedirle nunca más a la Policía y las Fuerzas Armadas que no salgan de sus cuarteles, para que así dejen que sus hordas violentas y grupos paramilitares siembren terror y puedan linchar a los Christian Urresti por tener «cara de camba» y matar con escopetazos en la cara a los Ing. Pedro Oshiros por tratar de calmar a una horda de matones masistas.

Señor Siles, se lo digo una vez más, esta vez por escrito, la Comisión de la Justicia, la Verdad y la Reconciliación que el próximo gobierno deberá crear para ventilar los crímenes del Masismo es la que deberá decidir si su futuro es la cárcel, o si entrará usted entre los que nada más pide perdón por los crímenes de su dictadura.

Cambiando de tema, mi gran amigo, el embajador Jaime Aparicio-Otero, aparece más adelante en la entrevista para ahondar aún más sobre la legalidad constitucional e internacional de la sucesión constitucional que ha pasado la banda presidencial a nuestra presidenta Jeanine Añez.

Otro tema: No tuve tiempo para responder las aserciones absolutamente falsas del Sr. Siles de que el Masismo sacó de la extrema pobreza a Bolivia y que trajo la mayor prosperidad jamás antes vista, según «todo el mundo», más «el Banco Mundial», y demás. Mi opinión (que no alcancé a decir) puede resumirse en que en temas económicos, gracias a un manejo relativamente conservador de la política monetaria a cargo del ministro Arce Catacora, la dictadura de Morales fue más parecida a la dictadura militar basada en el capitalismo de compinches (crony capitalism) de Jorge Videla que a las dictaduras de Hugo Chávez y Fidel Castro, que sí quisieron instalar el comunismo y continúan matando de hambre a su gente. Pero el ensimismamiento de este señor con sus fantasías del éxito de Bolivia es otro problema de las dictaduras. Ellas se inventan sus propios cuentos, pero como persiguen y silencian a los que podrían responderles, ellas mismas terminan creyéndoselos.

Fuente: Carlos Javier El-Hage Guaristi