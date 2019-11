Liberan a «Soyelgas», fotoperiodista de Página Siete, tras ser retenido en la Felcc

viernes, 08 de noviembre de 2019 · 13:16

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Gastón Brito, fotoperiodista de Página Siete, fue liberado tras ser retenido y trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz.

El reportero gráfico denunció en su cuenta de facebook que es trasladado a oficinas de las fuerzas del orden por «no querer dar información» sobre otros medios de comunicación colegas.

Brito explicó a Página Siete que efectivos policiales se le acercaron como «control migratorio» y le mostraron la fotografía de otro medio de comunicación.

«Me mostraron la foto de un colega fotógrafo para que le dé información sobre él; yo me he negado. (Luego) ha venido un coronel a decirme que le dé información; yo le dije que me preste su credencial (y) no tenía credencial así que le dije que no iba a dar ninguna información y decidieron traerme aquí a la Felcc», explicó Soyelgas a Página Siete.

«Aquí me harán hablar; yo no tengo por qué dar información de nadie. Yo no soy un buzo», agregó.

Bajo esa línea, la Direccion General de Migración (Digemig) comunicó que la institución no tiene nada que ver con la detención del reportero gráfico, ya que es un ciudadano boliviano.

«Respecto al caso del colega fotoperiodista Gastón Brito debemos informar que la DIGEMIG no tiene relación alguna porque es un ciudadano boliviano. El colega fue detenido a causa de una denuncia realizada por otro ciudadano en redes sociales», comunicó.

Gastó Brito denunció la pasada jornada en su cuenta de facebook que un «infiltrado» está sacando fotografías a los fotoperiodistas de distintos medios. «Hay un buzo del gobierno que nos toma fotos a los fotografos haciéndose al turista y se hace a la víctima, tengan cuidado», escribió.

Durante las últimas semanas de conflictos tras los comicios presidenciales se han registrado numerosas agresiones contra trabajadores de la prensa a nivel nacional, tanto por personas movilizadas como por efectivos policiales.

