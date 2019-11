Los golpistas intentan criminalizar con montajes mis denuncias de violaciones a los DDHH. No es la primera vez que la derecha me acusa por defender a los humildes, lo viví como dirigente sindical y diputado, pero sus amenazas no van a doblegarnos, sólo demuestran su autoritarismo https://t.co/DC6QvP0Zpy





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma